Dopo la rovinosa caduta nel debutto in Qatar, Luca Marini a Jerez conquista la prima vittoria stagionale in Moto2. Il fratellastro di Valentino Rossi (col quale si è abbracciato dopo aver tagliato il traguardo ed essere arrivato nella zona del posio) che corre per lo Sky Racing Team VR46 nel GP di Spagna della classe di mezzo del Motomondiale ha condotto la gara fin dai primi giri precedendo sul traguardo il leader della classifica iridata Tetsuta Nagashima. Sul terzo gradino del podio Jorge Martin partito dalla pole position.

In quarta posizione ha chiuso invece Sam Lowes che ha preceduto Aron Canet e Hafizh Syahrin. Remy Gardner ha invece terminato al settimo posto davanti agli altri alfieri italiani in Moto2 Lorenzo Baldassarri (HP Pons) ed Enea Bastianini (ItalTranx). A completare la top 10 Xavi Vierge. Il pilota classe '97, al quarto successo in carriera, ha voluto fare una dedica speciale dopo esser sceso dal podio: "Dedico questa vittoria a tutte le persone che hanno sofferto a causa della pandemia" ha detto infatti Marini ai microfoni di SkySport.