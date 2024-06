video suggerito

Mille Miglia 2024 al via, programma, percorso e partecipanti della storica gara automobilistica Dall’11 al 15 giugno la Mille Miglia 2024 vedrà le auto sfilare lungo 2000 chilometri. Tra le vetture iscritte alla kermesse, anche due auto dell’Esercito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È partita oggi la Mille Miglia 2024, la gara per auto storiche che ha preso il via oggi da Brescia. Le macchine, che come da tradizione faranno ritorno nella città lombarda dopo cinque tappe che si snoderanno fra le città di Torino, Viareggio, Roma e Bologna, per circa due mila chilometri di percorso.

I partecipanti della Mille Miglia 2024

Saranno circa 420 le auto storiche che partecipano all'edizione 2024 della Mille Miglia. La "Freccia Rossa" è una gara di regolarità per auto storiche. Tra queste, saranno presenti anche due vetture dell'Esercito, che parteciperanno in forma non competitiva. dei militari saranno infatti alla guida della Fiat Campagnola del 1951, mentre a bordo della Lancia Aprilia Berlina del 1939, nata proprio per la Mille Miglia, si alterneranno giornalisti e influencer, che racconteranno la gara dalla loro prospettiva. Tra le auto che parteciperanno alla kermesse, anche una Maserati a guida autonoma realizzata dal Politecnico di Milano.

Il percorso della Mille Miglia 2024

Il percorso della mille Miglia 2024 si snoderà attraverso cinque tappe. Oggi le vetture sono partite come in ogni edizione da Brescia e arriveranno stasera a Torino, dopo aver attraversato Iseo, Bergamo, Novara e Vercelli.

Leggi anche Europei di atletica 2024 a Roma, il calendario completo e dove vedere le gare in TV e streaming

La seconda tappa che si disputerà domani, invece, vedrà il convoglio attraversare le Langhe e passare da Genova, città new entry di quest'edizione della Mille Miglia. Dal capoluogo ligure, dopo essersi fermati per il pranzo, le auto attraverseranno le Cinque Terre, Rapallo e La Spezia per arrivare a Massa.

Nella terza giornata, giovedì 13 giugno, le vetture attraverseranno la Toscana passando da Lucca per poi tornare sulla costa livornese, prima di entrare nel Lazio per il classico giro di boa a Roma.

Nella penultima tappa di venerdì 14 giugno, le auto risaliranno verso nord passando dall'Umbria e, transitando per l'entroterra toscano, arrivare in Emilia-Romagna e chiudere la giornata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna.

Infine, nell'ultima frazione di venerdì 15 giugno, il convoglio salirà per Ferrara, Villafranca, passerà per il Lago di Garda e da Salò, prima di tornare a Brescia, con la tradizionale passerella in via Venezia.