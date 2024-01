Mick Schumacher sale sull’auto con cui correrà nel WEC ma ha un problema: “È claustrofobica” Inatteso problema per Mick Schumacher durante il primo test in pista con la nuova Hypercar Alpine con cui correrà nel Mondiale Endurance 2024: il figlio del leggendario Michael Schumacher ha dovuto fare i conti con un po’ di claustrofobia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nel 2024, dopo l'esperienza in Formula 1 con la Haas e poi come terzo pilota della Mercedes, Mick Schumacher correrà nella classe regina del Mondiale Endurance con l'Alpine e per la prima volta parteciperà dunque alla 24 Ore di Le Mans. Il figlio del leggendario Michael Schumacher dunque si trova ad affrontare un cambio molto significativo dato che chi è da sempre abituato a correre con le monoposto fa inevitabilmente fatica ad adattarsi ad una vettura a ruote coperte come quelle con cui si gareggia nel WEC.

Difficoltà con cui tutti coloro che in passato hanno fatto il passaggio dalla Formula 1 all'Endurance (su tutti il due volte campione del mondo in F1 Fernando Alonso) si sono trovati a dover fare i conti. Nulla di preoccupante dunque per il 24enne tedesco che ha confessato di non aver avuto un primo impatto semplice con la sua nuova vettura nel test andato in scena sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera lo scorso ottobre (prima ancora che la casa francese annunciasse il suo ingaggio).

Anche se il figlio d'arte ha confessato di aver sofferto parecchio l'abitacolo completamente chiuso dato che fin bambino, prima con i kart e poi nelle varie Formule, ha sempre corso con monoposto aperte: "È un'auto molto diversa da guidare. Non mentirò, mi sembra molto pesante, molto diversa da quelle con cui sono abituato a correre. Forse a volte è anche un po' claustrofobica, perché è la prima volta che non vedo le mie gomme, è la prima volta che lo faccio senza avere il vento in faccia" ha difatti rivelato Mick Schumacher confessando dunque di aver sofferto di claustrofobia durante la sua prima volta all'interno della Hypercar Alpine con cui correrà nel WEC 2024 e nella prossima 24 Ore di Le Mans.

Una situazione quindi a cui dovrà abituarsi al più presto se vorrà ben figurare nella classe regina del Mondiale Endurance per poi sperare di ricevere una chiamata per tornare a competere in quello che resta il campionato automobilistico più prestigioso al mondo, quello di cui papà Michael Schumacher ha scritto la storia, cioè la Formula 1.

