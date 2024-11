video suggerito

Mick Schumacher manda un messaggio enigmatico: “La vita non va sempre come previsto. Ma non è finita” Il figlio del leggendario Michael Schumacher ha pubblicato un enigmatico sfogo sui propri profili social lasciando avvolto nel mistero causa e motivi di questo suo improvviso e insolito messaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Un messaggio enigmatico, pubblicato sul proprio profilo Instagram da Mick Schumacher, ha destato un po' di preoccupazione per l'attuale situazione del figlio del leggendario Michael. Dopo aver parlato per la prima volta pubblicamente dell'incidente occorso al padre e di come questo ha influito inevitabilmente nella sua carriera da pilota (lo ha fatto nel libro ‘Inside Mercedes F1: Life In The Fast Lane'), il 25enne tedesco si è lasciato andare ad un per lui insolito sfogo sui social non spiegando a cosa fosse dovuto o a qual evento faccia riferimento.

"La vita non va sempre come previsto e le battute d'arresto possono essere difficili da affrontare. Ma ogni sfida è un'occasione per imparare, crescere e tornare ancora più forti. Questo è solo un capitolo, non l'intera storia. Il viaggio continua e sono determinato a proseguirlo. Grazie a tutti per il vostro sostegno, significa molto" recita difatti il messaggio pubblicato da Mick Schumacher tra le sue storie di Instagram.

Il misterioso messaggio pubblicato da Mick Schumacher tra le sue storie di Instagram

Non essendoci stata nessuna comunicazione ufficiale che lo ha riguardato nelle ultime ore, né per quel che riguarda la sua carriera da pilota, né tantomeno la sua vita privata o quella della sua famiglia, e trattandosi di un qualcosa di inedito (fin dall'incidente sugli sci del dicembre 2013 che ha rivoluzionato drasticamente la vita di Michael Schumacher e, di conseguenza della sua famiglia, nessuno dei suoi cari si è mai sfogato pubblicamente) il messaggio ha creato un mix di preoccupazione e curiosità.

A cosa si riferisse Mick Schumacher e a quale evento è seguito tale enigmatico messaggio è ancora, tuttora, avvolto nel mistero, ma stando alle indiscrezioni che circolano nel mondo dell'automobilismo, sembra che si possa escludere che si tratti di un qualcosa che riguardi papà Michael, la sua famiglia o, più in generale, la sua vita privata. Lo sfogo sembrerebbe infatti riguardare la sua carriera da pilota dato che gli ultimi movimenti di mercato sembrano averlo definitivamente estromesso dal mondo della Formula 1 (uno il sedile ancora libero per il 2025, quello in Racing Bulls, per il quale però come annunciato pubblicamente da Helmut Marko, il figlio d'arte non è in lizza) anche come pilota di riserva (con la Mercedes che starebbe trattando per il ritorno di Valtteri Bottas, appiedato dalla Sauber, come tester e terzo driver).

Ma non solo. Secondo alcuni rumor riportati dalla testata austriaca Kleine Zeitung, sarebbe naufragata anche la trattativa per un ritorno in Ferrari (lui che è stato membro dell'Academy e pilota di riserva della scuderia F1 di Maranello). Mick Schumacher era infatti tra i papabili per prendere il posto lasciato libero da Robert Shwartzman a bordo della Ferrari gialla gestita come satellite da AF Corse insieme alle due 499P ufficiali nel WEC, ma non dovrebbe essere lui il prescelto con la rossa che avrebbe optato per il britannico Phil Hanson (che, secondo il quotidiano austriaco, porterebbe in dote sponsor più ricchi rispetto al tedesco). A questo punto, Mercedes permettendo, il suo futuro sembra essere legato nuovamente all'Alpine che, dopo la buona stagione disputata in questo 2024, aveva espresso la volontà di confermarlo come pilota della propria Hypercar anche nel WEC 2025. Ma chissà che dietro l'enigmatico messaggio vi siano ulteriori sviluppi della vicenda di cui non siamo ancora a conoscenza.