Messaggi radio proibiti durante la sprint race del GP Austria: sei piloti sotto investigazione Al termine della Sprint Race sei piloti sono stati convocati dai commissari e ora rischiano una penalità. Può stravolgersi sia la classifica della Sprint che la Griglia di Partenza del Gp Austria.

A cura di Alessio Morra

C'è anche Sergio Perez tra i piloti che sono finiti sotto investigazione al termine della Sprint Race del Gp d'Austria. Tutti loro sono stati convocati dagli steward perché hanno ricevuto dei messaggi dai rispettivi ingegneri nel giro di formazione. Ai piloti non è consentito ricevere dei messaggi specifici durante il giro di formazione che li porta sulla griglia di partenza. E ora rischiano tutti una penalità, che potrebbe influire sia sull'esito della Sprint Race che sulla Griglia di Partenza del Gp di domenica.

Nella Sprint Race si è vissuta una situazione un po' caotica allorquando si è fermato il cinese Zhou, che all'ultima curva del giro di formazione, ha accusato dei problemi. Sembrava dovesse fermarsi, ma la sua Alfa Romeo è ripartita. I commissari a quel punto hanno stabilito che i piloti dovevano effettuare un altro giro di formazione e in quel secondo giro ben sei piloti avrebbero ricevuto dei messaggi specifici da membri del team, e se questo è accaduto davvero è stata costituita una irregolarità perché il regolamento è chiaro: "Nei giri di formazione il pilota deve guidare l'auto da solo e senza aiuto".

Perez non è l'unico big a rischiare la sanzione, perché è stato convocato anche George Russell, quarto al traguardo. Devono incontrare gli steward pure Esteban Ocon, sesto, Mick Schumacher, nono, Daniel Ricciardo e Lance Stroll.

Si attendevano delle sanzioni, in virtù anche del precedente del Gp d'Ungheria del 2020, quando in una situazione simile, vennero rifilati 10 secondi di penalità ai due piloti della Haas, ma i sei piloti coinvolti sono stati tutti assolti.

Inoltre è stato convocato anche Vettel, ma per un altro motivo. Seb ha lasciato in anticipo la riunione dei piloti venerdì scorso e ha violato potenzialmente il Codice Sportivo Internazionale.

Vettel invece è stato multato di 25 mila euro per aver lasciato in anticipo la riunione dei piloti di venerdì. La riunione dei piloti si era tenuta alle 19:30 e il quattro volte campione del mondo è andato via in anticipo senza permesso, esprimendo la sua frustrazione. Il pilota Aston Martin si è scusato e la multa salata è stata sospesa.