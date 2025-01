video suggerito

Mercedes organizza un'asta con una sola auto in vendita ad un prezzo folle: è uno sgarbo alla Ferrari Nel quartier generale della Mercedes è stata organizzata un'asta privata con una sola vettura messa in vendita ad un prezzo esorbitante: una scelta strana che sembra celare la volontà di rifilare un altro sgarbo alla storica rivale Ferrari nella lotta per i primi posti delle classifica delle auto più preziose della storia.

A cura di Michele Mazzeo

Il prossimo 1° febbraio 2025 nella sede della Mercedes-Benz di Stoccarda andrà in scena un'asta molto particolare organizzata da una delle più celebri case d'aste del mondo, vale a dire RM Sotheby's. Contrariamente a quanto avviene di solito infatti il catalogo di quest'asta presenta un solo pezzo da vendere: la Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen del 1954 con numero di telaio 00009/54. Una scelta sui generis per quanto riguarda il mondo del collezionismo dato che raramente si allestiscono aste con un catalogo composto da un unico oggetto per quanto prezioso questo possa essere.

E dunque, anche se in questo caso parliamo di una vettura leggendaria (parliamo infatti della vettura con cui il cinque volte campione del mondo della Formula 1 Juan Manuel Fangio vinse il GP d'Argentina nel 1955 e con cui il mitico Stirling Moss conquistò in quello stesso anno il giro veloce nel GP d'Italia a Monza in quello che è considerato da sempre "il Tempio della Velocità"), rarissima (è l'ultimo esemplare rimasto della versione Stromlinienwagen con parafanghi e ruote coperte) e molto preziosa (il prezzo stimato dagli esperti della casa d'aste che allestirà l'incanto di Stoccarda è infatti di oltre 50 milioni di euro), resta comunque un'asta sui generis.

Inevitabile a questo punto chiedersi come mai sia optato per un'asta riservata esclusivamente alla vendita di quella che tra i collezionisti è nota con il nome di "The Monza Streamliner" che negli ultimi 59 anni ha fatto parte della collezione privata dell'Indianapolis Motor Speedway Museum e che ora è tornata in Europa proprio per essere messa in vendita a Stoccarda il prossimo 1° febbraio. La risposta a questa domanda potrebbe rintracciarsi nella storica rivalità tra la casa tedesca e l'italianissima Ferrari che da anni si sfidano a distanza nella lotta per chi ha prodotto l'auto più preziosa della storia.

Nel maggio del 2022, sempre in un'asta privata organizzata da RM Sotheby's, in una sala del Museo Mercedes di Stoccarda, il costruttore tedesco strappò il primato al Cavallino Rampante con la Mercedes SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 che fu battuta per la cifra record di 135 milioni di dollari stracciando il precedente record che apparteneva alla Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962 venduta nel 2018 a 45 milioni di dollari. Da allora la casa di Maranello ha provato più volte a riprendersi il primato ma senza successo: l'ultima volta, ancora con una Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962, si è arrivati a quota 51,7 milioni di dollari nonostante ci si aspettasse originariamente un cifra superiore ai 70 milioni.

La nuova mossa della Mercedes, che arriva proprio nel momento in cui in Formula 1 il pilota più vincente di sempre Lewis Hamilton ha lasciato il team della casa tedesca per passare proprio alla squadra italiana, sembra dunque essere un vero e proprio tentativo di assestare un altro colpo ai rivali. Se la Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen del 1954 con numero di telaio 00009/54 nell'asta di Stoccarda del prossimo 1° febbraio dovesse rispettare le aspettative per quel che riguarda il prezzo di vendita (cioè superare i 50 milioni di euro) la Mercedes scalzerebbe anche dal secondo posto la Ferrari andando ad occupare le prime due posizioni nella classifica delle auto più preziose della storia.