Max Verstappen festeggia il Mondiale vinto in casa della Ferrari: sfregio della Red Bull a Imola La Red Bull ha deciso di realizzare un filming day che celebra il titolo Mondiale di F1 2022 vinto da Verstappen a Imola nel circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

Max Verstappen a Suzuka ha vinto la dodicesima gara della sua stagione, si avvia a battere un record clamoroso che appartiene a Michael Schumacher. Ma in Giappone ha soprattutto vinto, tra l'altro in modo quasi inconsapevole, a causa di una interpretazione del regolamento particolare, il titolo Mondiale 2022, secondo campionato consecutivo per lui, sesto nel piloti per la Red Bull. Un anno fa vinse dopo un duello sul filo con Hamilton stavolta ha conquistato nettamente il titolo ai danni della Ferrari. E la Red Bull ha deciso di celebrare il titolo bis a casa della Ferrari. Una scelta che non pare del tutto casuale e che fa nascere subito delle polemiche.

Il 2022 è stato un anno clamoroso per la Red Bull, che sapeva di essere favorita ma forse non pensava di fare cappotto. 12 successi per Verstappen, 2 per Perez in 18 Gp. Dominio totale, campionato piloti vinto, quello costruttori quasi. Tutto dopo il titolo vinto ad Abu Dhabi da Max nel 2021. Il vento delle polemiche soffia forte, ma alla Red Bull quasi non ci danno peso.

Max Verstappen festeggia il titolo con Kelly Piquet, la sua compagna.

La leggere penalità inflitta a Perez, che ha salvato il successo a Singapore per un'interpretazione del regolamento, quella comminata a Leclerc a Suzuka e soprattutto l'aver assegnato il punteggio pieno al Gp del Giappone hanno messo nell'occhio del ciclone la Red Bull, che soprattutto è finita nel mirino per la vicenda del budget cap – è risultato colpevole dello sforamento, ma il caso rischia di chiudersi con una bolla di sapone – con una sanzione che saprebbe di beffa per Mercedes e Ferrari.

La Red Bull va per la sua strada, è un team favoloso che non ama troppo la diplomazia nei rapporti con le altre scuderie e per questo la decisione del filming day a Imola ha fatto scaturire infiniti commenti, e la scelta del team campione del mondo ha fatto storcere il naso ai tifosi della Ferrari che vedono questo come un affronto.

A Suzuka Verstappen ha vinto il secondo Mondiale consecutivo.

Verstappen è a Imola. Autosprint ha pubblicato in anteprima la notizia che SuperMax sarebbe sbarcato in Emilia Romagna mercoledì 12 ottobre, il suo elicottero doveva atterrare nel Circuito del Santerno alle ore 9:30. Alle 10 Red Bull era in pista sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari, i primi giri li ha effettuati David Coulthard.

Max non proverà la vettura, i test sono vietati, e scenderà in pista con una Red Bull del 2020. Verrà girato un filmato promozionale, un filmato che con ogni probabilità sarà celebrativo. In poche parole la Red Bull a Imola, in casa della Ferrari, va a festeggiare il titolo Mondiale vinto da Verstappen e dalla Red Bull su Leclerc e la Ferrari.

A Suzuka battaglia solo al via tra Verstappen e Leclerc.

In molti, tra i tifosi ferraristi, si chiedono perché sia stata scelta Imola come pista per il filming day. Considerato che Verstappen ha una pista di casa in patria, a Zandvoort, e la Red Bull ha un circuito tutto suo, il Red Bull Ring in Austria. Chiaramente va detto che un'iniziativa come questa viene pianificata con largo anticipo ed è solo una casualità che capiti a tre giorni dal titolo bis, ma considerato tutto pare anche legittimo vederci della malizia nella decisione dei campioni del mondo.