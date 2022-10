Verstappen vince il mini-GP del Giappone ed è campione del mondo: decisiva la penalità a Leclerc Max Verstappen vince il GP del Giappone della Formula 1 2022 davanti a Perez e Leclerc (penalizzato dopo il traguardo) al termine di una gara durata solo 29 giri a causa della lunga sospensione per pioggia.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince il GP del Giappone della Formula 1 2022 e si laurea campione del mondo. La gara giapponese vinta dall'olandese della Red Bull davanti al compagno di squadra Sergio Perez e al pilota della Ferrari Charles Leclerc (scivolato in terza posizione dopo la bandiera a scacchi a causa di una penalità per aver tagliato la chicane uscendogli poi davanti poco prima del traguardo), nonostante la lunga sospensione per le avverse condizioni metereologiche sul circuito di Suzuka (costate un incidente a Carlos Sainz e una tragedia sfiorata per Pierre Gasly dopo la prima partenza da fermo)e una durata di soli 29 giri è stata considerata disputata per intero dalla Direzione di Gara FIA che ha dunque assegnato i tradizionali punteggi ai piloti.

La FIA infatti, essendo trascorse le tre ore dall'inizio del Gran Premio, considera la corsa svolta nella sua interezza e pertanto non ritiene sia il caso di applicare i punteggi in forma ridotta. Grazie a ciò l'olandese della Red Bull può dunque festeggiare il suo secondo titolo iridato con quattro gare d'anticipo rispetto alla fine della stagione.

L'ordine d'arrivo del GP del Giappone della Formula 1 2022

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +27.066 Charles LECLERC (Ferrari) +31.763* Esteban OCON (Alpine) +39.685 Lewis HAMILTON (Mercedes) +40.326 Sebastian VETTEL (Aston Martin) +46.358 Fernando ALONSO (Alpine) +46.369 George RUSSELL (Mercedes) +47.661 Nicholas LATIFI (Williams) +70.143 Lando NORRIS (McLaren) +70.782 Daniel RICCIARDO (McLaren) +72.877 Lance STROLL (Aston Martin) +73.904 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +75.599 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +86.016 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +86.496 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +87.043 Pierre GASLY (AlphaTauri) +88.091 Mick SCHUMACHER (Haas F1 Team) +92.523 Carlos SAINZ (Ferrari) ritirato Alexander ALBON (Williams) ritirato

*5 secondi di penalità per aver tagliato la chicane nell'ultimo giro di gara