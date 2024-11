video suggerito

Max Verstappen è strasicuro di come sarebbe finito il Mondiale F1 se avesse corso con la Ferrari Max Verstappen, dopo essere diventato campione del mondo per la 4ª volta consecutiva a Las Vegas, ha rifilato una stoccata pesante a McLaren e Ferrari dicendo: “Con quelle vetture il Mondiale lo avrei vinto prima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen a Las Vegas ha conquistato il quarto titolo Mondiale, consecutivo, ed è entrato in una cerchia ristretta, ha eguagliato Vettel e Prost, meglio di lui solo Hamilton, Schumacher e Fangio. Il pilota olandese nelle ultime due stagioni ha avuto una vettura poderosa e ha vinto con una superiorità imbarazzante, la prima metà di stagione è stata identica, dall'estate in poi è cambiato tutto, ed è riuscito a vincere nonostante abbia ottenuto un solo successo negli ultimi dodici Gp. In questi mesi McLaren e Ferrari sono state migliori della Red Bull, e la classifica costruttori conferma questo. Verstappen gioioso e contento per il titolo conquistato ha risposto a una domanda precisa e ha dichiarato che se avesse guidato la Ferrari o la McLaren avrebbe vinto prima il titolo 2024, mandando così una frecciata ai piloti che si contenderanno fino alla fine il titolo dei Costruttori.

"Se avessi guidato la McLaren o la Ferrari avrei vinto prima"

Dall'estate la Red Bull non è stata la vettura migliore. Max ha vinto sette delle prime dieci gare, poi solo una su dodici, ma la sua continuità ha pagato, gli errori della McLaren lo hanno aiutato, ma questo titolo è tutto suo. L'olandese ha alzato un po' troppo l'asticella quando ha detto che per il 70 percento della stagione non ha avuto la vettura migliore a disposizione, e con convinzione ha dichiarato che avrebbe vinto il titolo con anticipo se avesse avuto a disposizione la McLaren o la Ferrari. "Se avessi guidato per la McLaren l'avrei vinto prima, perché sarei stato più avanti. Con la Ferrari più o meno la stessa cosa, credo. Con la Mercedes no. Penso che sarebbe stato più complicato".

Verstappen così manda una stilettata non da poco alle due scuderie e ai quattro piloti che non sono stati in grado di superarlo nonostante una vettura migliore rispetto alla Red Bull e afferma anche questa situazione gli ha dato una ulteriore motivazione: "Cose del genere mi motivano solo. Quando le persone sono criticano o pensano che io possa vincere solo con la macchina migliore penso che dimostrerò che si sbagliano. Se non ottengo quel merito ora, allora non so cosa fare".

La bordata a Zak Brown dopo il titolo vinto a Las Vegas

Parole che sono anche una bordata verso Zak Brown, che dopo la gara di Miami dichiarò che il titolo Mondiale con la Red Bull avrebbero potuto vincerlo sette piloti, e al CEO della McLaren dopo la gara del Nevada ha ricordato quelle parole: "E come hai detto, sai, prima potevo vincere solo con la macchina più veloce! Quest'anno però è stato un po' diverso".

E parole che seguono quelle di Helmut Marko, scopritore di Max e personaggio molto influente del team Red Bull, che nel periodo in cui Lando Norris era anzi sembrava lanciato disse: "Noi della Red Bull siamo molto fortunati che Lewis Hamilton non guida per la McLarennel 2024, perché se lo facesse vincerebbe facilmente il campionato questa stagione con la loro auto".