video suggerito

Marko attacca ancora Norris: “Red Bull fortunata, Hamilton con la McLaren vincerebbe il Mondiale di F1” Helmut Marko, consigliere Red Bull, mette ancora nel mirino Lando Norris, rivale per il titolo di Max Verstappen e lo ridimensiona citando Lewis Hamilton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Helmut Marko non ama le mezze misure, anzi. Al dottor Marko piace polemizzare, non ha peli sulla lingua e spesso crea discussioni forti. Ora il suo obiettivo è Lando Norris, che ha già criticato alla vigilia del GP degli Stati Uniti, facendo arrabbiare pure il team principal della McLaren Andrea Stella, che ha risposto chiedendo un intervento della FIA. Ora continua sulla stessa linea Marko e ha rifilato una stilettata non da poco al rivale di Verstappen nel Mondiale non nominandolo, ma citando ‘solo' Lewis Hamilton.

Norris nel mirino di Marko: "Ha debolezze mentali"

Lando Norris, quasi all'improvviso, è diventato il rivale per il titolo di Max Verstappen. E prima di Austin il pilota inglese aveva la chance di ridurre ancora il gap, non ci è riuscito pure a causa di un paio di errori durante il Gp degli Stati Uniti. Alla vigilia del weekend Helmut Marko, consigliere della Red Bull nonché scopritore di Verstappen, era stato durissimo nei confronti di Norris: "Verstappen è il migliore, è il più veloce e, soprattutto, ha la forza mentale per lottare per il mondiale più di Charles Leclerc e Lando Norris. Sappiamo tutti che Norris ha alcune debolezze mentali. Ho letto alcuni dei rituali che deve eseguire per ottenere buone prestazioni il giorno della gara“.

Andrea Stella ha difeso Lando e puntato il dito su Marko

Norris ha risposto con il sorriso bollando come divertenti le affermazioni di Marko, mentre Andrea Stella, il team principal della McLaren, è stato molto più duro: "Credo che quello che ha detto Helmut sia un’enorme occasione mancata. L’occasione mancata è che, invece di rafforzare il sostegno al lavoro svolto negli ultimi due decenni, soprattutto nell’ultimo decennio, per quanto riguarda l’apertura nei confronti dei problemi di salute mentale, che sono così importanti. Se senti quello che ha detto Helmut, ed è come se distruggessi in un commento il lavoro di 20 anni. Max è stato rimproverato per aver imprecato. Per me, questo è molto più grave in termini di ciò che un membro della Formula 1 ha detto piuttosto che una parolaccia nel posto sbagliato”.

Marko disintegra Norris: "Hamilton con la McLaren 2024 vincerebbe facilmente"

Ora c'è il capitolo numero due. Perché Helmut Marko rincara la dose, stavolta non sul tema della debolezza mentale. Ma rifila un'altra bordata a Lando Norris. A Sky Germania a Austin ha detto: "Noi della Red Bull siamo molto fortunati che Lewis Hamilton non guida per la McLaren nel 2024, perché se lo facesse vincerebbe facilmente il campionato questa stagione con la loro auto". Boom. Tra l'altro Lewis che ai tempi del duello con Max era stato oggetto di precedenti bordate. Ma ora il nemico è Lando Norris che, ed è un dato di fatto, non è Hamilton e non ha vinto sette titoli Mondiali.