Max Verstappen ‘battezza’ Lindblad, una manovra non gli è piaciuta per niente: team radio furioso
Arvid Lindblad ha fatto un esordio da sogno in Formula 1. Il 18enne pilota inglese, di origini indiane e svedesi, è andato subito a punti, guidando la Racing Bulls. Lindblad ha vissuto un weekend impeccabile, brillando in ogni giornata australiana. E tra le cose da annotare c'è anche l'arrabbiatura di Max Verstappen, che in un team radio al ragazzino non gliele ha mandate a dire, apostrofandolo con termini tutt'altro che elegani.
Lindblad ottavo all'esordio in F1
Lindblad ha brillato sin dal venerdì, è riuscito a qualificarsi per la Q3 al sabato ed ha chiuso la gara all'ottavo posto, dopo un avvio splendido nel quale ha duellato anche con Hamilton, Norris e Verstappen, distruggendo il compagno di squadra Lawson, molto più esperto di lui. Quando si è trovato a dover contenere SuperMax non si è fatto scrupoli, mostrando gli artigli, e facendo felice a distanza il suo scopritore il dottor Helmut Marko, da quest'anno fuori dalla famiglia Red Bull.
Cosa ha fatto arrabbiare Max Verstappen nel GP Australia
Nel momento in cui c'è stata la prima Virtual Safety Car l'inglese è stato chiamato ai box, così come Verstappen, che era alle sue spalle. Lindblad per non perdere decimi preziosi ha frenato in faccia all'olandese, che ha percepito quella mossa come aggressiva e voluta. D'altronde il ‘brake-test' è assai fastidioso. Max sostiene di averlo ricevuto all'ingresso della corsia box.
Un rallentamento vistoso, e voluto per Max, che ha visto davanti a sé Lindblad chiudergli la porta in faccia e in un team radio commentando quelle mosse, comunque di un pilota di una squadra della famiglia, ha detto: "Questo ******* ha appena fatto un brake-test per tutta la pit lane". Mossa che non ha dato frutti, perché dopo il pit Max si è messo davanti. Di sicuro è una mossa perfetta per essere ancora definito il nuovo Verstappen.