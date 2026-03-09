Max Verstappen ‘battezza’ Lindblad, una manovra non gli è piaciuta per niente: team radio furioso

Arvid Lindblad ha fatto un esordio da sogno in Formula 1. Il 18enne pilota inglese, di origini indiane e svedesi, è andato subito a punti, guidando la Racing Bulls. Lindblad ha vissuto un weekend impeccabile, brillando in ogni giornata australiana. E tra le cose da annotare c'è anche l'arrabbiatura di Max Verstappen, che in un team radio al ragazzino non gliele ha mandate a dire, apostrofandolo con termini tutt'altro che elegani.

Lindblad ottavo all'esordio in F1

Lindblad ha brillato sin dal venerdì, è riuscito a qualificarsi per la Q3 al sabato ed ha chiuso la gara all'ottavo posto, dopo un avvio splendido nel quale ha duellato anche con Hamilton, Norris e Verstappen, distruggendo il compagno di squadra Lawson, molto più esperto di lui. Quando si è trovato a dover contenere SuperMax non si è fatto scrupoli, mostrando gli artigli, e facendo felice a distanza il suo scopritore il dottor Helmut Marko, da quest'anno fuori dalla famiglia Red Bull.

Verstappen si è classificato sesto nel Gran Premio d’Australia 2026.

Cosa ha fatto arrabbiare Max Verstappen nel GP Australia

Nel momento in cui c'è stata la prima Virtual Safety Car l'inglese è stato chiamato ai box, così come Verstappen, che era alle sue spalle. Lindblad per non perdere decimi preziosi ha frenato in faccia all'olandese, che ha percepito quella mossa come aggressiva e voluta. D'altronde il ‘brake-test' è assai fastidioso. Max sostiene di averlo ricevuto all'ingresso della corsia box.

Un rallentamento vistoso, e voluto per Max, che ha visto davanti a sé Lindblad chiudergli la porta in faccia e in un team radio commentando quelle mosse, comunque di un pilota di una squadra della famiglia, ha detto: "Questo ******* ha appena fatto un brake-test per tutta la pit lane". Mossa che non ha dato frutti, perché dopo il pit Max si è messo davanti. Di sicuro è una mossa perfetta per essere ancora definito il nuovo Verstappen.