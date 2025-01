video suggerito

Max Biaggi oggi: “Sono assistente maestro di sci, uno dei tanti. Alcuni giorni sono stati difficili” L’ex campione di moto Max Biaggi ha deciso di cambiare vita. Il quattro volte campione del mondo ora vivrà sulle piste di sci, essendo diventato assistente maestro di sci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Biaggi, grande campione di Moto, cambia vita e si dedica allo sci. L'ex pilota italiano, cinque volte campione del mondo, con un post sui social ha dichiarato di essere diventato ufficialmente assistente maestro di sci. Una nuova vita per Biaggi, che negli anni ha dato vita a una rivalità, talvolta anche con toni aspri, con Valentino Rossi. Il romano adesso spera di avere i suoi figli come allievi: "Nella mia prima lezione vorrei orgogliosamente avere come allievi Inès e Leòn, i miei bambini".

Biaggi è assistente maestro di sci

Max Biaggi ha spiegato con un post sul suo profilo Facebook di essere diventato assistente maestro di sci alla scuola di Selva di Val Gardenia in Alto Adige. Nel post con orgoglio ha parlato del suo percorso e del risultato conseguito: "In quest’ultimo anno sono stato un po’ assente! Ho dedicato gran parte del mio tempo al conseguimento di un traguardo, che da tempo desideravo raggiungere. Il 6 Dicembre infatti, con l’esame didattico in aula, ho concluso con successo il mio percorso per diventare Assistente Maestro di Sci. Ora posso dirlo con orgoglio: Missione compiuta".

Biaggi ha parlato delle difficoltà che ha incontrato. La passione è sempre stata forte, ma lui era nettamente uno dei più giovani. Ma proprio essere lì con tanti ragazzi ha dato ulteriore motivazione all'ex pilota che è riuscito a tagliare ancora una volta il traguardo da vincente: "Lì non ero più Max Biaggi, ma uno dei tanti, animato da una passione sfrenata. E così mi sono ritrovato in un’aula o sulle piste di sci, in mezzo ad un mare di giovani ragazzi! Età media 20 anni!!! Ero decisamente un fuori quota. Ma solo per l’età! Mi sono messo in gioco, come uno di loro, uno dei tanti, senza mai tirarmi indietro. Ma quanto è stato bello? Non riesco a descrivere quei momenti in tutta la loro bellezza".

L'ex pilota ha raccontato il suo percorso

Vivere fianco a fianco con tanti ragazzi lo ha aiutato a capire una serie di dinamiche: "Confrontarmi con loro, con il loro approccio alla vita, allo sport, al mondo del lavoro, visto che per ognuno di loro, quegli esami hanno rappresentato lo step d’ingresso al mondo del lavoro, è stato incredibilmente costruttivo, oltre che entusiasmante. Alcuni giorni sono stati difficili anche per me, che sono stato abituato a vivere lo sport in modo molto intenso, ma un passo alla volta, circondato da sorrisi, da occhi belli pieni di vita, il tempo è volato e mi sono ritrovato alla fine di un percorso intenso e gratificante. È stata un’esperienza preziosa, che porterò dentro il mio cuore per sempre".