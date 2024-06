video suggerito

Martin in pole al Mugello davanti a Bagnaia e Vinales: la griglia di partenza del GP Italia di MotoGP Jorge Martin in pole al Mugello davanti a Bagnaia e Vinales: ecco la griglia di partenza del GP Italia di MotoGP.

A cura di Vito Lamorte

Jorge Martin in pole al Mugello davanti a Pecco Bagnaia e Maverick Vinales. Ottimo giro del pilota spagnolo, che è riuscito a fare meglio di tutti e si messo davanti anche al campione del mondo in carica, che domenica dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia. Quarto Marc Marquez, nonostante la caduta nel Q2, e a seguire Bastianini e Morbidelli

Per Jorge Martin è la sedicesima pole in top-class, la terza di quest'anno, e eguagliato Fabio Quartararo al 16° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class.

Il due volte Campione del Mondo della Ducati si è arreso per appena 43 millesimi e nella SprintRace del pomeriggio scatterà dalla seconda piazza mentre nella gara lunga di domenica dovrà scontare tre posizioni di penalità per l'incidente con Marc Marquez e partirà dal quinto posto.

Marc Marquez finisce la sessione in anticipo a causa di una caduta in curva dieci e partirà dalla seconda fila nella Sprint Race ma approfitterà della penalità di Pecco per partire dalla prima fila in gara.

La classifica della qualifica della MotoGP

​J.Martin 1'44.504 F.Bagnaia +0.043 M.Viñales +0.183 M.Marquez +0.280 E.Bastianini +0.376 F.Morbidelli +0.392 P.Acosta +0.524 A.Marquez +0.704 A.Espargaro +0.732 A.Rins +0.792 M.Oliveira +0.873 R.Fernandez +0.954

La griglia di partenza del GP Italia di MotoGP

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Maverick Vinales (Aprilia)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Enea Bastianini (Ducati)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Pedro Acosta (KTM)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Aleix Espargarò (Aprilia)

10. Alex Rins (Yamaha)

11. Miguel Oliveira (Aprilia)

12. Raul Fernandez (Aprilia)

13. Brad Binder (KTM)

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Marco Bezzecchi (Ducati)

17. Joan Mir (Honda)

18. Johann Zarco (Honda)

19. Jack Miller (KTM)

20. Augusto Fernandez (KTM)

21. Pol Espargarò (KTM)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

23. Takaaki Nakagami (Honda)

24. Luca Marini (Honda)