Marquez corre in mezzo alla pista al GP Germania Sachsenring dopo la caduta: incoscienza pura Marc Marquez protagonista di un gesto pericoloso in occasione del GP Germania di MotoGP dopo una delle sue cadute. Poco dopo anche Bezzecchi lo ha emulato.

A cura di Marco Beltrami

Dopo le polemiche con Zarco per l'incidente di venerdì Marc Marquez è stato protagonista di momenti concitati anche nel giorno delle qualifiche del GP Germania di MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda ha vissuto una giornata intensa, con ben tre cadute all'attivo. Nonostante tutto è sempre tornato in sella, pur avendo rimediato dei colpi violenti. In un'occasione in particolare però il sei volte campione MotoGP, ha sfoderato un comportamento pericoloso.

Marquez era uno degli osservati speciali del sabato del Sachsenring e infatti non ha tradito le aspettative, non però in termini di risultati. Il centauro spagnolo che comunque ha ottenuto il settimo tempo in chiave griglia di partenza, non ha iniziato benissimo la sua giornata. Dopo uno scontro con Bezzecchi, reo a suo dire di una manovra pericolosa e bacchettato con un gesto plateale, il pilota della Honda è caduto in q1. Finito nella ghiaia, Marquez non ha perso tempo e ha iniziato a correre con l'obiettivo di tornare in fretta nel suo box.

Marc addirittura ha attraversato la pista di corsa a piedi per cercare di arrivare prima dai suoi meccanici e prendere un'altra moto per gareggiare. Missione compiuta comunque da parte dello spagnolo che è riuscito poi a passare in q2. Pur avendo controllato l'eventuale passaggio di altri colleghi, il gesto di Marquez è comunque pericoloso considerando i possibili momenti concitati e l'alta velocità.

Purtroppo per lui le cose in pista non sono andate meglio dopo con altre due cadute nell'ultimo turno valido per le qualifiche. Brutta la prima, in cui ha letteralmente preso il volo ricadendo violentemente sulla pista. Seppur claudicante, Marquez è riuscito poi a tornare in sella, fino ai giri finali quando poi è andato nuovamente al tappeto. Anche Bezzecchi, protagonista di un capitombolo nel finale delle q2 ha emulato Marquez correndo sulla pista con un attraversamento pericoloso. Gesti senza dubbio da evitare in pista e non solo.