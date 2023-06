MotoGP Germania, orari TV su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint oggi in diretta e streaming

Dopo la vittoria di Bagnaia al Mugello, il Mondiale di MotoGP 2023 torna in pista oggi per il GP di Germania a Sachsenring, settimo appuntamento del motomondiale.

Si parte alle ore 10:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domani, alle 15:00 la gara sprint. Le qualifiche di moto 3 sono in programma alle 12:50, quelle di Moto 2 alle 13:45.

La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Bezzecchi è stato il più veloce dopo le FP2 con Bagnaia 4°, giornata nera per Marc Marquez protagonista di un gestaccio alla Honda e di un brutto incidente che ha coinvolto Zarco. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

