Bagnaia in pole anche nel GP Germania MotoGP: alle sue spalle Marini e Miller

A cura di Marco Beltrami

Qualifiche del GP Germania MotoGP molto movimentata sul tracciato del Sachsenring. A prendersi la pole position è stato ancora una volta, e per la terza volta consecutiva, Pecco Bagnaia che ha anticipato il connazionale Luca Marini e Jack Miller. Il pilota della Ducati dunque partirà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara in programma domani.

Nonostante l'incertezza per il maltempo dunque il campione del mondo e leader della classifica generale è riuscito a chiudere davanti a tutti conquistando così un filotto di tre pole di fila. Si tratta della sua seconda miglior striscia dopo quella del 2021 in cui riuscì a piazzarne 5. Al termine della sua prova però il pilota della Ducati ha confermato l'incertezza in vista della gara di domani, soprattutto in chiave meteo: "Non è facile superare qui, sarà molto importante capire le gomme da usare. Vedremo".

