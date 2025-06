video suggerito

Marc Marquez vince anche la Sprint del GP di Aragon della MotoGP: disastro Bagnaia MArc Marquez vince la Sprint Race del GP di Aragon della MotoGP precedendo il fratello Alex e Fermin Aldeguer. Mini-gara disastrosa per Pecco Bagnaia che dopo una serie di errori termina fuori dalla zona punti.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver dominato prove libere e qualifiche (stracciando il record della pista del Motorland di Alcaniz che già gli apparteneva), Marc Marquez prosegue il suo GP di Aragon della MotoGP 2025 perfetto vincendo anche la Sprint Race del sabato. L'otto volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con una partenza non brillante che ha permesso al fratello Alex e Franco Morbidelli di scavalcarlo al via, ma senza strafare e prendersi rischi lo spagnolo della Ducati ha superato entrambi andando a riprendersi la testa della corsa che poi non ha più mollato fino alla bandiera a scacchi.

Marc Marquez centra dunque l'ennesima vittoria stagionale e consolida il suo primato in classifica precedendo sul traguardo i due alfieri del team Gresini, il fratello Alex e un Fermin Aldeguer capace di soffiare il terzo posto ad un Morbidelli che nel finale ha dovuto anche resistere all'attacco di Pedro Acosta. Gara Sprint disastrosa invece per Pecco Bagnaia che dopo una pessima partenza (con tanto di contatto con Acosta) si è ritrovato fin da subito nelle retrovie finendo poi addirittura fuori dalla zona punti dopo un errore in curva sette che lo ha fatto scivolare in dodicesima posizione.

Gran rimonta invece per il pilota dell'Aprilia Marco Bezzecchi che dopo esser scattato dalla ventesima posizione è riuscito a risalire fino alla zona punti concludendo in ottava posizione scavalcando anche Binder e Quartararo oltre che il deludente amico Bagnaia.

La classifica della Gara Sprint del GP di Aragon della MotoGP 2025

M. Marquez 19'43.026 A. Marquez +2.080 F. Aldeguer +4.630 F. Morbidelli +5.944 P. Acosta +6.095 F. Di giannantonio +6.379 M. Viñales +7.213 M. Bezzecchi +8.343 B. Binder +9.982 R. Fernandez +11.427 F. Quartararo +13.331 F. Bagnaia +14.017 J. Miller +16.494 A. Rins +17.202 M. Oliveira +18.287 J. Zarco +19.284 E. Bastianini +19.841 L. Savadori +23.763 S. Chantra +31.069 A. Fernandez (ritirato) J. Mir (ritirato)