MotoGP Aragon, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La mappa del circuito del MotorLand di Alcaniz su cui oggi si disputano le qualifiche e la Sprint Race del GP di Aragon della MotoGP 2025

Ad ospitare il GP di Aragon della MotoGP 2025 sarà il MotorLand Aragon situato ad Alcañiz in Spagna. Si tratta di un tracciato lungo 5,1 chilometri, con 10 curve a sinistra, 7 a destra e il rettilineo più lungo che misura 968 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Aragon è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 10 per un totale di 3,5 secondi al giro. Delle 10 frenate tre sono considerate altamente impegnative per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti quattro sono scarsamente impegnative. La staccata alla prima curva è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 293 km/h ed entrano in curva a 93 km/h dopo 4,7 secondi di decelerazione.

Per la gara della MotoGP sono previsti 23 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 116,8 km. Il record della pista appartiene a Marc Marquez che lo scorso anno nelle libere riuscì a fermare il cronometro sull'1'45.801. Il tempo pole migliore è invece l'1:46.069 messo a segno da Bagnaia nelle qualifiche del 2022, mentre il miglior giro siglato in gara appartiene a Luca Marini che, nel 2022, nella sua tornata migliore nella corsa della classe regina sul tracciato del MotorLand di Aragon ha fatto segnare un incredibile 1'47.795.