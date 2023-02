Marc Marquez rivive il suo momento più buio: “Ho cominciato a piangere e non riuscivo a parlare” In un’intervista rilasciata a Fanpage, il campionissimo della MotoGP Marc Marquez ha svelato la sua fragilità nel momento più cupo della sua carriera dopo il brutto infortunio: in lacrime quando ha visto il ritiro dalle corse più vicino.

A cura di Michele Mazzeo

Gli ultimi tre anni non sono stati per nulla facili per l'otto volte campione del mondo della MotoGP Marc Marquez. L'incidente a Jerez nel 2020, la rottura dell'omero del braccio destro, gli errori di valutazione, l'infezione, le operazioni chirurgiche e la ricomparsa della diplopia hanno infatti stravolto la vita di quello che era, senza ombra di dubbio, il dominatore incontrastato della classe regina del Motomondiale. Il calvario vissuto dal pilota della Honda, tornato sì a correre ma non ancora ai livelli pre-infortunio, è stato raccontato nella docuserie realizzata da Amazon Prime Video che sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2023. Ed è qui, come rivelato nell'intervista rilasciata a Fanpage.it della quale vi abbiamo già svelato un aneddoto riguardante il suo rapporto con Valentino Rossi, che si conosceranno diversi dettagli inediti di questo suo tormentato periodo compreso il momento più buio, quello in cui le speranze di tornare a correre si erano ridotte al lumicino tanto da vedere il ritiro dalle corse non più così lontano.

Nella chiacchierata fatta in occasione del lancio della docuserie ‘All in' difatti Marc Marquez ci ha rivelato di essersi messo completamente a nudo durante le riprese tanto da mostrare anche la sua fragilità in quello che certamente è stato il momento più cupo della sua carriera sportiva: "C’è una ripresa nella docuserie nella quale inizio a piangere e non riesco a parlare ed era nel periodo tra aprile e maggio" ci ha difatti confessato il 30enne di Cervera. Un pianto dovuto a sensazioni non positive riguardo ad un suo possibile recupero, tanto che lui stesso definisce come il momento in cui è stato più vicino all'addio alle corse: "In quel momento (il ritiro, ndr) lo vedevo molto vicino perché vedevo che non ce la facevo con il braccio e gli altri problemi" ha difatti aggiunto l'otto volte iridato.

Un possibilità, quella di un possibile ritiro, non solo presa per la prima volta in considerazione ma anche palesata in pubblico, cosa a cui oggi lo stesso Marc Marquez stenta a credere: "Quando rivedo quelle dichiarazioni mi dico: ‘Ma cosa stavo dicendo?’" ci ha difatti svelato il campionissimo di Cervera. E a tal proposito lo spagnolo ci ha anche rivelato un interessante retroscena di ciò che è accaduto nel corso delle riprese per la docuserie ‘All in': "Una delle cose che in quel momento io non capivo era perché mi facessero fare ogni tre mesi la stessa intervista (ne abbiamo fatta una a marzo, una a luglio e una a settembre), sempre nello stesso posto e con gli stessi abiti. Io chiedevo ‘Ma perché non possiamo farla a fine anno e basta?’. E loro rispondevano ‘No, perché poi vedrai che le tue sensazioni cambiano durante l’anno’. E in effetti è stato così" ci ha difatti raccontato il 30enne spagnolo.

Alla fine però con la situazione fisica che lentamente migliorava anche quel momento di scoramento è passato: "Dopo quel brutto periodo però piano piano abbiamo trovato la soluzione per il braccio, abbiamo trovato la soluzione per la vista e abbiamo risolto tutto quindi adesso il ritiro lo vedo molto molto lontano" ha quindi chiosato Marc Marquez che sembra essersi definitivamente messo alle spalle il periodo più buio della sua carriera e si appresta a cominciare il nuovo Mondiale della MotoGP con l'ambizione di tornare a lottare per il titolo iridato.