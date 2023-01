Il braccio di Marc Marquez è devastato: “L’hanno aperto 4 volte e non sarà mai più normale” Il pilota spagnolo, sei volte campione del mondo in MotoGP, ha parlato delle sue condizioni dopo l’infortunio al braccio e le tante operazioni: “Il mio braccio non sarà più un braccio normale”.

A cura di Alessio Morra

Nelle ultime tre stagioni il Mondiale della MotoGP è stato vinto da tre piloti differenti: lo spagnolo Joan Mir, il francese Fabio Quartararo e l'italiano Pecco Bagnaia. Ma al via di ogni gara, a cui partecipa, le maggiori attenzioni sono poste sempre su Marc Marquez, campione spagnolo che dopo aver dominato in lungo e in largo ma poi ha subito un serio infortunio al braccio. A quello ne sono seguiti svariati che non gli hanno mai dato tregua e non gli hanno dato la possibilità di competere con continuità ad alti livelli, perché grandi risultati comunque è riuscito a conquistarlo. Alla soglia dei 30 anni si prepara per la nuova stagione il pilota della Honda che però ammette che non riuscirà mai a essere competitivo come una volta.

Sei titoli in MotoGP, quattro in fila dal 2016 al 2019, Marquez si è presentato da favorito all'avvio del Mondiale 2020, ma nel Gp di Spagna subì un infortunio. Venne operato, l'intervento non è stato risolutivo, non lo ha aiutato, successi incidenti gli hanno pregiudicato la carriera. Tre successi li ha ottenuti nel 2021, un altro nel 2022, ma ha dovuto subire anche ulteriori interventi.

Il problema c'è sempre, anche se potendo correre non è così grave, ma la funzionalità non è ottimale e per questo in alcuni tracciati va in grande sofferenza. In un'intervista rilasciata a ‘Autosport' ha parlato della sua condizioni anche con una certa filosofia: "Devo accettare queste limitazioni, anche se molte volte è difficile rendersi conto o ammettere di avere questo infortunio".

È sempre pronto a lottare come un leone, e da campione vero cercherà di vincere ancora gare e almeno un altro campionato, che sarebbe il decimo in assoluto. Sa che non sarà semplice. La Honda non è più la moto migliore, i rivali sono tanti e sono anche molto più giovani di lui, oltre che più sani. "In questi anni ho preso comunque le decisioni giuste, perché un'opzione era quella di finire la stagione e vedere. Per il futuro, spero di avere abbastanza potenza e forza per lottare per la vittoria del campionato".

Marquez ammette le sue difficoltà e parlando del suo stato fisico dice: "È vero che ho subito il quarto intervento e che un braccio che è stato aperto quattro volte non sarà mai un braccio normale, ma poi devo accettare queste limitazioni, cercare di compensarle con il corpo, pensando piuttosto a come migliorare e gestire la situazione".