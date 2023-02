Marc Marquez e Valentino Rossi si erano chiariti, poi un’intervista: “Da quel giorno ho detto basta” Parlando a Fanpage.it Marc Marquez ha rivelato un retroscena inedito riguardo al suo rapporto con Valentino Rossi: dopo il 2015 i due si erano riappacificati ma il vero punto di non ritorno è stato nel 2018 in seguito ad una dura intervista rilasciata dal pilota italiano.

A cura di Michele Mazzeo

L'otto volte campione del mondo Marc Marquez dopo un lungo calvario iniziato con l'incidente a Jerez nel 2020 e aggravato dalla ricomparsa del problema alla vista è tornato in MotoGP e in questo 2023 spera di poter tornare a lottare per il titolo. Il 30enne spagnolo ha raccontato l'ultimo travagliato anno in una docuserie, dal titolo ‘All in' che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 20 febbraio nella quale per la prima volta si mette a nudo davanti alle telecamere mostrando anche cosa c'è dietro quello che è già considerato uno dei più grandi piloti di sempre del Motomondiale.

In occasione del lancio di questa interessantissima docuserie Fanpage.it ha avuto l'occasione di porre alcune domande a Marc Marquez in una sessione ristretta in cui era presenti solo pochissimi media internazionali selezionati. E tra le tante cose di cui abbiamo parlato con l'asso dell'Honda c'è anche il suo altalenante rapporto con quel Valentino Rossi che da idolo e amico si è poi trasformato in rivale dentro e fuori la pista.

Nella docuserie ‘All in' infatti si parla anche delle rivalità vissute fin qui dal Cabronçito nella sua decennale carriera in MotoGP e ovviamente si parla anche di quel 2015 in cui il rapporto tra la vecchia leggenda e colui che in quel momento era il giovane fenomeno del motociclismo mondiale si sono deteriorati completamente tanto che oggi non vi è alcun tipo di rapporto tra i due e nemmeno l'intenzione di provare a ricucire. "Nella docuserie parliamo anche di Valentino Rossi perché è una cosa di cui non si può non parlare. Abbiamo parlato di lui come abbiamo parlato di Lorenzo e di Pedrosa. Si parla di quel 2015 e si dice anche che adesso uno va a destra e l'altro va a sinistra" ha infatti detto Marc Marquez rispondendo ad una nostra domanda a riguardo.

Nulla di nuovo insomma se non fosse però che parlando del suo rapporto con il Dottore ci ha anche svelato un qualcosa che finora era rimasto segreto. Marc Marquez ci ha infatti rivelato che dopo il 2015, in seguito ad un evento tragico come l'incidente mortale occorso al compianto Luis Salom sul circuito di Barcellona, c'era stato un riavvicinamento con Valentino Rossi e che i due erano tornati a rispettarsi a vicenda. "Dopo quello che è successo nel 2015 c'è stato un riavvicinamento: dopo la morte di Luis Salom al Montmelò abbiamo riallacciato un po' i rapporti, c'era di nuovo rispetto tra di noi, era una relazione cordiale" ha difatti raccontato l'otto volte iridato rivelando un episodio inedito.

A questo punto viene inevitabilmente da chiedersi cosa abbia fatto precipitare nuovamente la situazione e quale sia stato l'evento che ha messo fine, questa volta definitivamente, alla relazione tra le due leggende della MotoGP? A rivelarlo è stato lo stesso Marc Marquez che, parlando con Fanpage.it in occasione del lancio della docuserie di Amazon Prime Video che lo vede protagonista, ha indicato nel GP d'Argentina del 2018 il punto di non ritorno del suo rapporto con il grande rivale:

"Tutto è finito dopo quello che è successo in Argentina nel 2018. Io ho fatto un errore entrando in una curva in modo sbagliato e l'ho colpito. Ho accettato la penalizzazione, ho ammesso l'errore e gli ho anche chiesto scusa ma lui in quel GP mi ha attaccato duramente, ha detto delle cose che non erano belle per uno sportivo, cose che come persona non ho capito in quel momento – ha difatti raccontato Marc Marquez riferendosi alle pesanti esternazioni fatte davanti alle telecamere da Valentino Rossi che non riguardavano solo il singolo episodio ma più in generale il comportamento in pista dello spagnolo della Honda -. E da quel momento mi sono detto: ‘basta, non voglio sapere più niente di questa persona'" ha quindi chiosato il 30enne di Cervera svelando dunque un retroscena fin qui inedito riguardo il suo rapporto con il fenomeno di Tavullia.