Marc Marquez raffinatissimo stratega, a Misano ha depistato tutti: “Ho detto una piccola bugia”

Per vincere una gara, e per continuare a sognare il titolo Mondiale della MotoGP, si può dire una piccola bugia e pure confessarlo. Marc Marquez a Misano ha fatto il bis, ha vinto da campione qual è ed ha sfruttato quella condizione di pista ideale per mettersi davanti a tutti. Lo spagnolo, che ha dedicato il successo a Fausto Gresini, ha vinto grazie pure alla scelta delle gomme. Prima del via, però, parlando in TV aveva dato un'altra versione. La bugia l'ha confessata subito dopo il successo, che non lo rilancia totalmente in campionato, ma gli dà un'enorme fiducia.

La piccola bugia che Marquez ha detto e poi confessato in TV

Marc Marquez ha atteso oltre 1000 giorni per festeggiare un successo in MotoGP. Dopo essersi sbloccato ha rivinto e lo ha fatto in Italia, in modo imponente. Perché quando in pista si provava a capire cosa fare, in attesa della pioggia, lui ha cambiato marcia e ha messo le mani sulla vittoria. Determinante è stata la scelta della gomma. E nel post-gara l'otto volte campione del mondo nell'intervista a Sky ha confessato di aver mentito prima della gara. Gli viene chiesto se scientificamente a domanda precisa aveva detto una bugia: "In griglia ti ho chiesto, stai andando verso la gomma soft e mi hai detto sì. Poi hai cambiato idea dopo o mi hai detto una piccola bugia".

Marquez guarda il giornalista e dice la verità: "Ti ho detto una piccola bugia. Sono onesto", poi aggiunge in un italiano non proprio pulitissimo: "Si deve giocare tutto". Una frase che però ha un significato forte e preciso. Per vincere c'è bisogno di qualunque tipo mezzo, quindi anche di una piccola bugia.

Marquez in lotta per il titolo MotoGP con Bagnaia e Martin

Si è campioni anche così. Non ha spiattellato la strategia in diretta TV e poi ha seguito l'istinto, quello che gli ha suggerito di continuare e di non fermarsi pensando che arrivasse la pioggia come ha fatto Jorge Martin, che ha gettato al vento un'occasione e ora ha di nuovo il fiato sul collo di Pecco Bagnaia.

Istinto che però si abbina anche alla parola esperienza, perché poi ha anche detto: "Jorge non è stato così pazzo. Ma io ho deciso di ‘seguire i ragazzi del posto' e questa pioggia mi ha dato l'unica possibilità di vincere. Quando ho visto le prime gocce ho deciso di rischiare. Se vuoi vincere devi rischiare". Rischio è il suo mestiere, si sarebbe detto una volta rispetto a un pluri-campione del mondo, di sicuro in abbinata con il rischio va, almeno, a questo giro, pure una piccola bugia.