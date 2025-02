video suggerito

Marc Marquez lasciato a piedi dalla Ducati a Bangkok: fuoriprogramma nello show collettivo della MotoGP Piccolo inconveniente per Marc Marquez durante la presentazione collettiva della MotoGP 2025 a Bangkok: la sua Ducati lo lascia a piedi nel Road Show ed è costretto a fare la passerella di corsa. Fuoriprogramma anche per Joan Mir costretto a chiedere un passaggio a Luca Marini.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP sta cambiando pelle, e come la F1, corre verso una maggiore spettacolarizzazione dello sport. Ed è per questo motivo che, per la prima volta nella sua storia, ha organizzato una presentazione collettiva di tutte le moto, i piloti (fatta eccezione per gli infortunati Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez) e i team che partecipano all'imminente mondiale 2025 che prenderà il via dalla Thailandia nel primo weekend di marzo.

Uno show che ha riunito tutti i protagonisti della classe regina a Bangkok con le 22 moto che compongono la griglia di partenza del campionato disposte a semicerchio con i responsabili e dirigenti di ogni squadra e tutti i centauri che si sono avvicendati sul palco esprimendo le prime impressioni su ciò che ci si aspetta da questa nuova stagione. Scenografico anche l'ingresso dei piloti che, prima di salire sul palco, divisi in coppie, hanno sfilato con moto da strada decorate le livree delle loro moto da corsa. Ed è proprio in questo frangente che sono arrivati dei piccoli colpi di scena che hanno riguardato due campioni del mondo: il nuovo alfiere della Ducati Marc Marquez e il suo ex compagno di squadra in Honda Joan Mir.

Il primo fuoriprogramma si è infatti verificato nel momento in cui a fare la passerella è stata la coppia del team factory della casa giapponese: Mir non è infatti riuscito a mettere in moto la sua Honda ed è quindi stato costretto a chiedere un passaggio al compagno di squadra Luca Marini che lo ha fatto salire in sella e lo ha accompagnato all'ingresso della location che ha ospitato l'evento sfilando tra i tanti appassionati assiepati dietro le transenne ai lati della strada.

Il secondo colpo di scena è arrivato nel momento in cui era arrivato il turno di quello che era uno dei piloti più attesi nonché più amati dai tifosi thailandesi lì presenti, vale a dire l'otto volte iridato Marc Marquez. Anche lo spagnolo sembra infatti aver avuto problemi con la sua moto da strada: la sua Ducati si è difatti spenta prima del tratto finale del percorso deciso dagli organizzatori. Il quasi 32enne (li compirà il prossimo 17 febbraio) di Cervera però non si è perso d'animo: è infatti sceso dalla moto per percorrere la restante parte del tragitto a piedi di corsa dando "il cinque" agli spettatori presenti che lo acclamavano. Un piccolo inconveniente che non ha però influito sul programma dell'evento: una volta terminato il Road Show infatti ogni pilota è salito sul palco per esprimere le prime impressioni in vista di questa nuova stagione della MotoGP e rispondere ad alcune domande.

"È molto bello avere questa presentazione. Ogni anno vedi più passione in Thailandia. Sono molto felice di far parte di questo momento storico. In Thailandia ho festeggiato il mio ottavo titolo. Da allora è successo molto. Il titolo? Sarà difficile, ho un compagno di squadra molto forte", ha detto infatti Marc Marquez durante il suo question time. Terminata la presentazione di tutte le line-up, lo spettacolo si è concluso con un selfie dei piloti scattato da Pecco Bagnaia.