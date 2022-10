Marc Marquez ha un nuovo nemico in MotoGP, Martin gli giura vendetta: “Alla prossima farò come lui” Duro sfogo di Jorge Martin dopo il GP d’Australia della MotoGP 2022: lo spagnolo promette vendetta a Marc Marquez che dunque lascia Phillip Island con qualche problema in meno ma con un nemico in più.

A cura di Michele Mazzeo

Nell'ultimo round di Phillip Island Marc Marquez sembra aver fatto un ulteriore passo in avanti nel suo definitivo recupero dopo tre anni condizionati dall'infortunio all'omero del braccio destro rimediato a Jerez nel 2020 (per il quale si è dovuto sottoporre a quattro interventi chirurgici, l'ultimo dei quali lo scorso giugno) e dalla ricomparsa della diplopia (problemi alla vista).

Nel GP d'Australia vinto da Rins, per la prima volta in questa stagione, l'otto volte campione del mondo è infatti salito sul podio e, soprattutto, ha retto fisicamente per tutta la gara senza soffrire troppo. E, per quanto lui si sia affrettato subito a dire che il completo recupero è ancora lontano ("A Sepang faremo di nuovo fatica" ha infatti detto lo spagnolo dopo la corsa australiana), a Phillip Island a tratti si è rivisto il vecchio Marc Marquez.

A conferma di ciò anche il fatto che sta tornando ad essere aggressivo nei duelli corpo a corpo con gli avversari tanto che è già tornato a farsi dei nuovi nemici in pista. Già nelle prime tre gare disputate dal suo rientro in MotoGP dopo lo stop per il quarto intervento al braccio, il Cabronçito aveva irritato gli avversari per alcuni comportamenti in pista (ad Aragon ha costretto al tamponamento Quartararo e poi centrato in pieno Nakagami mentre a Motegi è stato accusato da Zarco di averlo ostacolato durante le qualifiche), ma nessuno di loro aveva finora giurato vendetta nei confronti del plurititolato spagnolo. Cosa che invece ha fatto il suo connazionale Jorge Martin dopo la gara di Philipp Island.

Il giovane alfiere del Team Pramac infatti non ha mostrato alcun timore reverenziale nei confronti del più titolato collega: "Sono stato tranquillo fino a quando non ho avuto Marc Marquez dietro – ha difatti raccontato il 24enne madrileno dopo la corsa australiana –: mi ha superato tre volte e ogni volta mi ha fatto perdere due posizioni. C'erano dei punti in cui era veramente al limite, questo è certo, perché era già dentro e stava perdendo un'altra posizione – ha difatti proseguito Jorge Martin -. Ero stanco di quelle sue manovre. La prossima volta cercherò di essere aggressivo come lui" ha quindi concluso il pilota spagnolo in quella che sembra quasi una dichiarazione belligerante di intenti nei confronti dell'otto volte campione del mondo. Marc Marquez dunque sembra essere uscito dal GP d'Australia con qualche perplessità in meno ma con un nemico in più.