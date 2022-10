Rins vince il GP di Australia di MotoGP, Bagnaia terzo passa in testa al Mondiale. Fuori Quartararo Pecco Bagnaia si piazza terzo nel GP di Australia di MotoGP e scavalca di 14 punti Fabio Quartararo, finito fuori, in testa al Mondiale. La gara è vinta da Alex Rins su Suzuki, secondo Marc Marquez su Honda.

A cura di Paolo Fiorenza

Alex Rins trionfa nel GP di Australia di MotoGP, ma il sorriso di Pecco Bagnaia è non meno largo di quello dello spagnolo. Sul circuito di Phillip Island l'alfiere della Ducati si è infatti piazzato al terzo posto e vola in testa al Mondiale sopravanzando il campione in carica Fabio Quartararo di 14 lunghezze (ne aveva 91 di distacco dopo il Sachsenring!). Il francese già aveva sbagliato alla Curva 4 scivolando in fondo al gruppo, poi cercando di rimontare è caduto alla Curva 2. È il secondo zero di fila per lui, una mazzata sulle sue ambizioni di bis iridato.

Bagnaia dunque esulta, anche se il 25enne torinese avrebbe potuto ipotecare maggiormente il titolo qualora fosse stato meno prudente – atteggiamento peraltro comprensibile sapendo che il suo rivale era finito fuori – nell'ultimo giro che aveva iniziato al comando dopo aver preso la testa della corsa a 13 tornate dalla fine della gara. I sorpassi di Rins e del rinato Marquez, classificatosi secondo con la sua Honda, disegnano un ordine d'arrivo che vede la Suzuki chiudere in maniera spettacolare la sua esperienza nella MotoGP.

Bellissima la rimonta dello spagnolo, che era partito dalla decima posizione sulla griglia: la sua quarta vittoria in carriera nella classe regina fa il paio con un passo d'addio che migliore non avrebbe potuto essere per la Suzuki, che tra due gare – al termine del Mondiale 2022 – dirà addio alla MotoGP.

Detto di Marquez che è tornato sul podio a distanza di un anno quando aveva vinto a Misano e ha dimostrato di essere ormai pienamente a posto dopo le quattro operazioni al braccio destro, nell'ordine di arrivo alle spalle di Bagnaia ci sono ben tre italiani su altrettante Ducati: Bezzecchi, Bastianini e Marini. Resta in lizza almeno matematicamente per il Mondiale Aleix Espargaro, ma il nono posto dello spagnolo dell'Aprilia – che lo porta a 27 punti dal nuovo leader della classifica Bagnaia – assomiglia per lui a una sentenza.