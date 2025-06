Marc Marquez extraterrestre nelle Prequalifiche MotoGP di Aragon: solo il fratello Alex tiene il passo

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez di un altro pianeta sulla pista del MotorLand di Alcaniz. L'otto volte campione del mondo, dopo aver dominato le FP1, si conferma nettamente il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Aragon della MotoGP 2025, quella cioè che vale come prequalifica in quanto concede ai primi dieci classificati l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche che vanno in scena al sabato. Lo spagnolo della Ducati è inavvicinabile per tutti con il suo 1:46.397 messo a segno al primo giro lanciato con gomme soft.

Il più immediato inseguitore del Cabronçito è infatti suo fratello Alex che paga due decimi tondi di ritardo dal più titolato della famiglia. Dietro i fratelli Marquez comincia dunque la sfilza di piloti non dotati di una Desmosedici con le KTM di Maverick Vinales, Pedro Acosta e Brad Binder e le Honda di Joan Mir e Johann Zarco che si occupano le restanti posizioni della top-7 con un ritardo che va dai 5 decimi e mezzo ai 7 decimi rispetto alla miglior prestazione di giornata.

A chiudere la top-10, e quindi la lista dei piloti che accedono direttamente al Q2 delle qualifiche senza dover passare dal Q1, ci sono poi altri tre piloti in sella ad una Ducati, cioè quella del team Gresini di Fermin Aldeguer, quella del team Factory di Pecco Bagnaia e quella del team VR46 di Franco Morbidelli. Dovranno invece passare dal Q1 tutti gli altri piloti italiani presenti dato che Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini hanno chiuso rispettivamente all'11°, 12° e 13° posto della classifica dei tempi di queste prequalifiche e Lorenzo Savadori ha terminato in diciannovesima posizione. Questi se la dovranno vedere, tra gli altri, anche con Fabio Quartararo che fin qui non è riuscito a trovare il giusto assetto alla sua Yamaha per chiudere un giro veloce (in due occasioni non è riuscito a completare il giro lanciato dovendo fare i conti con lo sbandamento della sua M1 sempre nello stesso identico punto del tracciato e dovendo quindi mollare la manopola del gas per evitare di finire nella ghiaia.

La classifica delle prequalifiche del GP Aragon della MotoGP 2025

M. Marquez 1'46.397 A. Marquez +0.204 M. Viñales +0.556 J. Mir +0.556 P. Acosta +0.603 J. Zarco +0.661 B. Binder +0.699 F. Aldeguer +0.733 F. Bagnaia +0.788 F. Morbidelli +0.816 M. Bezzecchi +0.825 F. Di Giannantonio +0.844 E. Bastianini +1.074 R. Fernandez +1.083 A. Rins +1.112 J. Miller +1.155 A. Fernandez +1.226 F. Quartararo +1.445 L. Savadori +1.726 M. Oliveira +1.893 S. Chantra +2.104