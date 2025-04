video suggerito

Marc Marquez e Quartararo faccia a faccia dopo la caduta nella Sprint a Jerez: "No, no, no…" La conversazione tra i due piloti è avvenuta nella mixed zone di Jerez dopo la Sprint, il francese scagiona lo spagnolo: spiega cosa è successo alla sua moto durante quel sorpasso e perché è caduto.

Marc Marquez e Fabio Quartararo si ritrovano faccia a faccia dopo la Sprint sul circuito di Jerez. Il pilota francese partirà in pole al Gran Premio di MotoGp sul circuito Angel Nieto ma l'esito dell'ultima gara prima della corsa di domenica ha lasciato al francese l'amaro in bocca. La caduta alla curva 6 ha messo fuori causa il centauro della Yamaha al secondo giro, da quel momento in poi lo spagnolo non ha avuto più rivali in grado di tenergli testa (e ha vinto). Perfino suo fratello, Alex, s'è dovuto accontentare di chiudere alle sue spalle con oltre un secondo di distacco: resosi conto che il ducatista era imprendibile, nel casco s'è lasciato scappare qualche impropero per la frustrazione.

La dinamica della caduta di Quartararo nel duello con Marquez

Come sono andate veramente le cose tra il "cabroncito" e il transalpino? La dinamica è sembrata abbastanza chiara da subito: Marquez ha inseguito Quartararo per tutto il giro di apertura e ha tentato di passare al comando al secondo giro, ma alla curva 6 il disperato tentativo del francese di reagire in frenata al sorpasso si è concluso con un ruzzolone sull'asfalto. Non c'è stato alcun contatto, s'è visto che l'anteriore della Yamaha che ha sbandato pericolosamente provocando il successivo disarcionamento del pilota. È finita così la Sprint per il francese che era partito anche primo.

Il dialogo tra piloti "rubato" dalle telecamere dopo la Sprint

Il dialogo "rubato" dalle telecamere nella mixed ha permesso di ricostruire cosa si sono detti, quale spiegazione è emersa da quella conversazione. Non c'è stato alcun confronto piccato. Anzi, al dubbio di Marquez se poteva/doveva sentirsi in qualche modo responsabile dello scivolone ha fatto da contraltare la spiegazione che Quartararo ha dato nel corso della conversazione togliendo ogni dubbio al campione iberico. "Non ti ho toccato o fatto niente del genere, vero?" è stata la domanda di Marquez a Quartararo, volendo rassicurarsi che la caduta non fosse stata colpa sua. "No, no, no… – è stata la replica del francese – perché quando mi hai superato ho iniziato a pattinare sul rettilineo… poi ho frenato e sono caduto".

Il francese scagiona lo spagnolo: "La moto ha iniziato a tremare"

La sfida ripartirà nella giornata di domani, quando Quartararo proverà a dare filo da torcere a Marquez che al momento resta una spanna sopra tutti. "Peccato, perché il podio sembrava possibile – le parole di Quartararo dopo la Sprint -. Superare Marc alla prima curva, essere in testa e non vedere nessuno davanti a me per un giro è successo solo per due minuti ma nella mia testa è sembrato per molto più a lungo".

Quanto all'incidente, ha ribadito che lo spagnolo no ha colpe: "Ero molto al limite in quella difficile frenata. La mia moto ha iniziato a tremare, sono andato un po' largo e ho perso il controllo dell'anteriore. La soluzione migliore per me sarebbe stata entrare in curva molto più internamente ma con Marc non ci sono riuscito".