Marc Marquez drastico sullo scontro tra Bastianini e Martin: "E lo dico contro il mio interesse" Marc Marquez non è d'accordo con i Commissari della MotoGP sul duello tra Enea Bastianini e Jorge Martin all'ultimo giro del GP Emilia Romagna a Misano: invoca la penalità per il pilota Ducati.

A cura di Michele Mazzeo

Il durissimo duello corpo a corpo tra Enea Bastianini e Jorge Martin all'ultimo giro che ha deciso la gara del GP dell'Emilia Romagna della MotoGP 2024 andata all'italiano della Ducati, ha continuato ad infiammare il dibattito nel paddock di Misano anche dopo la bandiera a scacchi. Nonostante i due protagonisti si siano chiariti tra loro (soprattutto riguardo al gesto dell'ombrello fatto dallo spagnolo del team Pramac tagliando il traguardo in seconda posizione), anche tra gli altri piloti della classe regina del Motomondiale si è creato un dibattito a distanza riguardo alla decisione presa dai Commissari FIM sull'episodio, vale a dire quella di etichettarlo come un contatto di gara non prendendo di fatto alcun provvedimento.

Jorge Martin ed Enea Bastianini, pur chiarendosi, sono rimasti ognuno della propria opinione, focalizzando l'attenzione su un aspetto regolamentare che prescinde dalla durezza con cui il riminese è entrato all'interno alla Curva del Rio, cioè che nell'effettuare il sorpasso sia anch'esso uscito fuori pista. "Il contatto fa parte del nostro sport ma non se chi sorpassa va fuori pista. Se accade devi cedere la posizione e io sono stato fortunato a non cadere" ha difatti osservato Martin trovando la pronta risposta dell'italiano "lì non c'era il verde, ma il blu. E a quanto ne so io se vai sul blu non vieni penalizzato".

Visioni diverse dunque da parte dei due protagonisti dell'episodio che nel corso del pomeriggio hanno raccolto per strada alleati anche tra i pluricampioni del mondo, promessi compagni di squadra in Ducati, Marc Marquez e Pecco Bagnaia che, come spesso accade in pista, anche questa volta si trovano su fronti contrastanti.

Il piemontese si schiera infatti dalla parte di Enea Bastianini: "Tu puoi usare tutto il blu che vuoi senza prendere warning o penalità. Io questo lo vedo come un sorpasso di gara e non lo dico perché sono di parte. Ovviamente riceverlo ti fa girare le p***e. È normale. A me è capitato diverse volte con Jorge lo scorso anno. Mi è successo in India ed è stato anche più aggressivo di quello di oggi ed è successo anche in Qatar alla partenza della Sprint. Se fai queste cose devi anche accettare che qualcuno le faccia a te, per me era un sorpasso di gara normale: aggressivo ma giusto" ha infatti detto il campione del mondo in carica dicendosi dunque d'accordo con la decisione di non intervenire presa dai Commissari FIM.

D'opinione opposta invece Marc Marquez che sostiene le rimostranze di Jorge Martin invocando la penalità per Enea Bastianini: "Quello che vi dirò va contro i nostri interessi nel Mondiale. Quando le prestazioni sono simili ci sta che si possa sorpassare in questa maniera, il buco si crea e Bastianini l’ha fatto bene fino a quando però ha toccato la striscia blu fuori dal cordolo. È andato fuori pista, se non l’avesse fatto sarebbe stato tutto regolare, si sarebbe trattato soltanto di un sorpasso al limite all’ultimo giro. Un sorpasso simile a quelli che ho fatto io, ma se vai fuori pista o l'altro pilota va a terra c’è la sanzione. Dal mio punto di vista una volta che tocchi il fuori pista devi cedere la posizione" ha infatti detto l'otto volte iridato del Team Gresini nella conferenza stampa ufficiale della MotoGP dopo la gara di Misano riservata ai piloti saliti sul podio chiosata con un quantomai eloquente "Secondo me doveva essere penalizzato con l'arretramento di una posizione. Ma la Direzione Gara ha deciso diversamente" ad Enea Bastianini dando di fatto la vittoria della corsa a Jorge Martin.