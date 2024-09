video suggerito

Martin fa il gesto dell’ombrello a Bastianini, poi lo rivedono insieme: Marquez è lì imbarazzato Il finale di gara di Martin si chiude con il gesto dell’ombrello rivolto a Bastianini dopo il sorpasso. I piloti rivedono assieme la scena, Marquez non sa cosa fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il finale della gara a Misano è stato infuocato e la vittoria di Bastianini con il sorpasso all'ultimo giro ha mandato Martin su tutte le furie. Mentre scivolava al secondo posto il pilota spagnolo ha fatto un eloquente gesto dell'ombrello al suo avversario, colpevole secondo lui di aver fatto un sorpasso non propriamente corretto.

Il duello fisico ingaggiato in pista ha avuto una scia anche al di fuori, al momento della revisione dei giudici che hanno deciso di non applicare nessuna penalità e di convalidare la vittoria. Per Martin c'è dell'amaro, soprattutto perché il sorpasso di Bastianini lo ha costretto ad andare fuori pista facendogli perdere il primo posto all'ultimo istante. I piloti hanno rivisto insieme tutta la scena al monitor, davanti agli occhi del terzo classificato Marquez che non sa come reagire.

Il gesto dell'ombrello dopo il sorpasso

Bastano le immagini per capire cosa è successo durante l'ultimo giro a Misano. Dopo averlo tampinato per quasi metà gara Bastianini è riuscito a superare Martin nel finale con un sorpasso rude, che per molti sarebbe stato oltre il regolamento. Non potendo replicare in alcun modo, lo spagnolo gli ha risposto da lontano con il gesto dell'ombrello. La sintesi perfetta di un finale infuocato: la reazione era dettata dalla rabbia per il sorpasso subito, ma anche dal presunto torto che l'italiano gli avrebbe fatto.

L'imbarazzo di Marquez e la reazione di Martin

I piloti hanno rivisto insieme i video del sorpasso, scherzando anche del gestaccio rivolto a Bastianini in un momento di grande rabbia. Il momento della visione è quasi surreale, con Marquez che fissa lo schermo imbarazzato mentre i due protagonisti della scena si pungono in modo amichevole.

Per i giudici tutto è regolare e non ci sarà nessun tipo di revisione sul contatto che ha spinto Martin fuori dalla posta. La scelta non è stata accolta bene dallo spagnolo che prima di tutto si è scusato con l'italiano per averlo offeso: "Ho reagito male, ma non credo faccia piacere a nessuno restare in testa per tutta la gara e poi venire sorpassati proprio alla fine, per di più venendo spinti fuori pista. Non me l’aspettavo, tutto qua. Mi scuso per il mio gesto dell’ombrello, sicuramente era inappropriato ed è stato dettato dall’adrenalina. Continuo a pensare che non sia stato un sorpasso corretto, ma questa è la mia opinione. Non ho altro da dire al riguardo".

C'è però un grande fondo di amarezza che Martin non riesce a nascondere. Marquez, arrivato al terzo posto della gara, ha dato manforte al suo connazionale per le perplessità sulla regolarità del sorpasso che secondo lui doveva essere investigato con più attenzione. Lo spagnolo se la lega al dito: "Sono d'accordo con Marquez. Enea non è stato nei limiti. La direzione gara non è costante. La prossima volta mi regolerò di conseguenza. Spero che il giudizio sia lo stesso: nessuna penalità".