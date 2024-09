video suggerito

Bastianini vince il corpo a corpo con Martin dopo la caduta di Bagnaia: succede di tutto a Misano Bastianini trionfa a Misano con un clamoroso sorpasso su Martin all’ultimo giro. Caduta rovinosa di Bagnaia, finisce nella ghiaia a pochi giri dalla fine della gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

254 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jorge Martin sentiva già il sapore della vittoria a Misano ma tutto è crollato quando all'ultimo giro Enea Bastianini è riuscito finalmente nel suo intento: dopo una gara di grande rincorsa l'italiano si prende il primo posto rendendo meno amara la clamorosa caduta di Pecco Bagnaia a pochi giri dalla fine, nel tentativo di rimontare.

In pochissimi minuti sul circuito succede di tutto, ma al traguardo è soltanto Bastianini a festeggiare per il trionfo, lasciandosi alle spalle la furia dello spagnolo che pensava di avere tra le mani la vittoria e anche il Mondiale.

Bagnaia cade a sette giri dalla fine

È stata una gara amarissima per Pecco che nel finale ha cercato a tutti i costi di rimontare andando oltre ogni limite. Una corsa disperata verso il podio per cercare di superare Marquez, Bastianini e Martin e andarsi a prendere il primo posto. A sette giri dalla fine l'italiano sognava di poter mettere a segno una clamorosa rimonta ma è finito nel peggiore dei modi: Pecco spinge troppo e finisce nella ghiaia, una caduta rovinosa che gli costa la gara e tutti i sogni di gloria.

A quel punto non gli resta che tifare per Bastianini che nel frattempo ha ingaggiato un duello all'ultimo respiro con Martin per potersi portare a casa la vittoria a Misano. Dal momento della caduta di Bagnaia la gara prende una svolta inaspettata e il finale diventa pazzesco, da togliere il fiato.

Bastianini vince, sorpasso all'ultimo giro

Dopo la caduta di Bagnaia tutti gli indizia portavano alla vittoria di Martin che poteva mettere le mani sul Mondiale di MotoGP trionfando anche a Misano. Ma di sicuro lo spagnolo non si aspettava una sorpresa così grande nel finale: all'ultimo giro Bastianini riesce a vincere il suo duello e a superare il rivale che si infuria e alza il braccio in segno di protesta.

Il sorpasso è al limite ma resta comunque consentito: Martin va su tutte le furie mentre l'italiano gli passa davanti e taglia il traguardo per primo, portandosi a casa una vittoria straordinaria.