Marc Marquez ci sarà al GP delle Americhe ad Austin: ok dai medici dopo la ricomparsa della diplopia Marc Marquez correrà il GP delle Americhe ad Austin. Il pilota della Honda ha avuto l’ok da parte dei medici dopo la ricomparsa della diplopia. “Andiamo in Texas!”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez sarà un avversario in più in pista nel terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP che si correrà ad Austin, in Texas. Al Gran Premio delle Americhe 2022 infatti, il pilota della Honda sarà presente dopo aver ottenuto il via libera dai medici. Il ventinovenne di Cervera aveva infatti saltato l'ultimo GP d'Argentina a causa di quella brutta caduta rimediata nel corso del warm up del GP d'Indonesia.

In quell'occasione Marquez, tormentato dai problemi fisici negli ultimi anni, rimediò una piccola commozione cerebrale che convinse il team medico della MotoGP e la Honda a non farlo partecipare alla gara sul circuito di Mandalika. La conseguenza di quella caduta fu ancora più difficile da superare data la ricomparsa della diplopia.

Al suo ritorno in Spagna infatti, il ‘Capronçito ha risentito nuovamente dei dolori alla vista che già avevano messo a dura prova Marquez lo scorso novembre. Il dottor Sanchez Dalmau, oculista di fiducia dello spagnolo, ha confermato una ricaduta della diplopia che aveva già colpito il pilota della Honda lo scorso novembre. Dopo lo stop in Argentina, per Marquez è arrivato invece l'ok dai medici per poter correre il Gran Premio delle Americhe di Austin. Un circuito, quello texano, in cui lo spagnolo ha sempre vinto e mancando il successo solo nel 2019 a causa di una caduta.

L'annuncio del suo ritorno in pista, dopo aver saltato il GP d'Argentina, è arrivato attraverso una nota ufficiale pubblicata dalla Honda ma soprattutto dal post social dello stesso Marquez seduto in aeroporto con tanto di mascherina: "Ieri abbiamo confermato le buone sensazioni di questi ultimi giorni e dopo l'ok del dottore… Andiamo ad Austin!“. Dichiarazioni riportate poi anche dalla Honda che ha messo in evidenza proprio altre parole del pilota spagnolo: "Certo sono molto felice di essere tornato, è una bella sensazione tornare e soprattutto farlo su una delle mie piste preferite – ha scritto il pilota – Indipendentemente dalla situazione, mi piace davvero correre in Texas e ho ricordi incredibili lì".

Marquez non si pone obiettivi ambiziosi e non si aspetta nulla da questa gara: "Abbiamo del lavoro da fare dopo aver saltato due gare e l'intero weekend argentino, quindi non sono qui per fissare un obiettivo al momento – ha concluso – Ci sono molte cose da fare e da considerare, ma l'importante è tornare in moto questo fine settimana”. Marquez aveva svolto un test di prova in sella a una Honda stradale sul circuito di Alcarras prima di ottenere il via libera dai medici per partecipare alla prossima gara.