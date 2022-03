Terribile caduta per Marquez in Indonesia: portato in ospedale in stato confusionale Marc Marquez è caduto nel corso del warm up del GP di Indonesia a Mandalika: trauma cranico e contusioni multiple, non prende parte alla gara.

A cura di Paolo Fiorenza

Prosegue il periodo sfortunato per Marc Marquez: il pilota spagnolo, che solo qualche settimana fa aveva recuperato fa dal problema all'occhio accusato alla fine dello scorso anno, è stato protagonista di una spaventosa caduta nel warm up del Gran Premio di Indonesia di MotoGP a Mandalika. Il 29enne è stato scaraventato in aria dopo aver perso il controllo della sua Honda. Rialzatosi con le sue gambe, è stato trasportato in ospedale in stato confusionale. L'incidente è avvenuto all'altezza della curva 7 del circuito: Marquez ha perso il posteriore della RC213V ed è atterrato pesantemente sull'asfalto dopo aver fatto un volo impressionante.

Gli esami cui è stato sottoposto hanno rilevato un trauma cranico e contusioni multiple, portando a dichiararlo "unfit" – ovvero non in condizioni di correre – nel GP di Indonesia. Una decisione presa di concerto con la Honda. Il team manager della scuderia nipponica, Alberto Puig, ha spiegato: "È stato weekend duro per Marc, con tre cadute. L'ultima è stata molto pesante e ha subìto un colpo forte alla testa. A scopo preventivo è meglio non fargli disputare la corsa. Abbiamo tutti la stessa opinione".

La spaventosa caduta di Marc Marquez

La Tac è risultata negativa, ma ha prevalso il buon senso: far correre Marquez sarebbe stato davvero imprudente, tanto più alla luce della pioggia a catinelle abbattutasi sul circuito indonesiano. Adesso l'otto volte campione del mondo farà ritorno a Barcellona per altri controlli. Sono esclusi comunque nuovi problemi alla vista, dopo che lo spagnolo era stato colpito da diplopia, essendo costretto a saltare gli ultimi due gran premi della scorsa stagione.