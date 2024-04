video suggerito

Petrucci dimesso dall’ospedale dopo l’incidente: “Sono tanto contento perché sono vivo” Danilo Petrucci è stato dimesso dall’ospedale Torrette di Ancona dopo la terribile caduta in allenamento. Il pilota umbro ha raccontato tutto in un video pubblicato sui propri account social: “Sono tanto contento di essere qui perché prima di tutto sono vivo. Non pensavo che avrei potuto raccontarlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Danilo Petrucci è stato dimesso dall'ospedale Torrette di Ancona dopo la terribile caduta dello scorso 11 aprile in cui il pilota umbro ha rimediato fratture a mandibola, scapola e clavicola. Un incidente accaduto in allenamento con la moto da cross che l'ha costretto a sottoporsi ad alcuni interventi. Petrucci ha raccontato sui social in questi giorni sin da subito cosa fosse accaduto, anche un po' per tranquillizzare familiari, amici e tifosi chiaramente in apprensione per le sue condizioni.

Con un video pubblicato sul proprio account Instagram, Petrucci ha raccontato questi 5 giorni in ospedale dopo l'incidente: "Sono tanto contento di essere qui perché prima di tutto sono vivo, quando stavo cadendo non pensavo che avrei potuto raccontarlo". Il pilota ternano guarda subito avanti e annuncia anche il suo obiettivo numero dopo aver superato il peggio: tornare in pista. Vuole salire a bordo della sua moto e lo annuncia ai propri tifosi: "Ne avrò per un po' ma penso che ci rivedremo a Misano, credo che ce la farò".

Da Valentino Rossi ai tanti piloti del mondo della MotoGP, ognuno a modo suo ha salutato, con un commento o un emoticon, Petrucci una volta che ha messo piede fuori dall'ospedale. Il pilota umbro ha voluto condividere con tutti ciò che ha vissuto. "Come vedete la mascella ha preso un bel colpo: l'ho rotta in più parti così come la clavicola e la scapola – spiega – Purtroppo ho reciso un nervo della mandibola che forse tornerà, per i prossimi tempi riderò con la bocca un po' storta".

Ha ringraziato tutti Petrucci. Non ha mai perso il sorriso e la sua enorme forza di volontà. Si è rialzato da vero guerriero superando questo momento difficile. "Ringrazio tantissimo i dottori dell'Ospedale Torrette di Ancona dove sono stato questi giorni – ha concluso Petrucci nel suo video – Oltre le due placche e le 20 viti che so sulla mano ho aggiunto altre tre placche e non so quante viti alla clavicola". Ora Petrucci avrà tutto il tempo per riprendersi e mettere nel mirino Misano per il weekend del 14-15 giugno in occasione del Mondiale di Superbike.