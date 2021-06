I piloti del Motomondiale si sono ritrovati nel circuito di Barcellona dove nel week end andrà in scena il GP della Catalogna, settimo round stagionale, a soli pochi giorni dalla morte del pilota di Moto3 Jason Dupasquier avvenuta domenica mattina in seguito al terribile incidente in cui è stato coinvolto durante le qualifiche del GP d'Italia al Mugello. Tutti i piloti della MotoGP, al loro arrivo sul circuito del Montmelò, hanno voluto omaggiare la memoria del giovane collega scomparso tragicamente a soli 19 anni.

Da Marc Marquez a Valentino Rossi, da Fabio Quartararo a Pecco Bagnaia fino a Franco Morbidelli, Jack Miller e Johann Zarco, tutti hanno voluto firmare e scrivere un ultimo messaggio sul ‘muro' dedicato a Jason Dupasquier installato nel paddock del Montmelò. Si tratta di un enorme cartello con la scritta "Jason per sempre nei nostri cuori" su cui campeggia la foto sorridente del pilota svizzero che appena qualche giorno fa ha trovato la morte in seguito al bruttissimo incidente sulla pista del Mugello. Una tragedia straziante che ha fatto ripiombare nel terrore il mondo del motociclismo che, troppo spesso, dimentica quanto sia rischioso questo sport.

Una tragedia, quella di Jason Dupasquier, che potrebbe però avere il merito di puntare nuovamente i riflettori sulla questione sicurezza dei piloti che purtroppo torna all'ordine del giorno soltanto quando accadono episodi del genere. Ed è proprio per questo che il più esperto pilota del Motomondiale, il 42enne Valentino Rossi, alla vigilia del GP della Catalogna ha rivolto un appello riguardo a ciò:

"Bisogna guardare avanti, non c’è altra scelta, domenica scorsa è stata una giornata devastante, è stato difficile tornare in sella, adesso a 4 giorni di distanza sarà un po' meglio, ma non dobbiamo lasciare che questa tragedia che ha colpito Jason (Dupasquier, ndr) passi inosservata – ha detto infatti il Dottore –, bisogna fare qualcosa di intelligente per migliorare certe dinamiche".