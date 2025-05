Lo stravagante look di Hamilton al Met Gala in cui tutti gli accessori celavano un messaggio

video suggerito

Lewis Hamilton ha tolto la tuta della Ferrari e ha optato per un dress code particolare per partecipare al Met Gala 2025 tenutosi al Metropolitan Museum of Art New York. Il 4 maggio faceva battute ironiche (e velenose) nel Team Radio, il giorno successivo era nella Grande Mela spiccando sul red carpet per l'abbigliamento elegante, originale e soprattutto carico di dettagli simbolici dietro i quali si nasconde un significato ben preciso. Dalla pista di Miami, prodiga di delusione e polemiche per come sono andate le cose in Ferrari nell'ultimo Gran Premio di F1, alla passerella di un evento di moda e mondano: è anche così che il sette volte campione del mondo inglese prova a silenziare quella vocina che dentro di sé s'è fatta più forte dopo quanto accaduto sul tracciato in Florida. Prima l'espressione incredula sulla scelta delle gomme che prima della Sprint Race hanno penalizzato Leclerc (finito a muro) poi un'altra ancora di profonda irritazione nei confronti del Team Principal oltre al durissimo sfogo con il suo ingegnere di pista.

Lì, sul tappeto rosso di News York, certe cose non arrivano. Lì, Sir Lewis, può permettersi di essere se stesso senza che vi sia qualcuno/qualcosa che ne smorzi (o rallenti) la velocità dell'immagine nel mondo della showbiz, dello spettacolo e dello stile che coniuga brand e alta sartoria. Il pilota ha avuto l'onore di presiedere il Met Gala con Colman Domingo, A$AP Rocky e Pharrell Williams. Nella veste di co-presidente debuttante, Hamilton s'è presentato con un abbigliamento elegantissimo: indossava un completo bianco avorio, composto da uno smoking (con tanto di blazer personalizzato per l'occasione) e da un papillon disegnati da Eric McNeal, un basco abbinato, una fascia ricamata che pendeva dalla vita e accessori dorati, tra cui una spilla sul risvolto della giacca.

Dietro il suo look, però, ci sono un intento e un significato speciali. "Dimostrare che siamo padroni della nostra identità – ha ammesso nell'intervista a Vogue -, di come vediamo noi stessi e gli altri, e di come utilizziamo la moda per combattere i preconcetti con umanità e dignità". Un outfit carico di simbolismo culturale racchiuso nei dettagli e negli accessori che impreziosiscono quell'abbigliamento: bottoni di madreperla, gemelli da polso, la fascia decorata con conchiglie cowrie, che nella cultura africana sono considerate amuleti che hanno grande potere protettivo, le spille ispirate al baobab includevano granati, pietre portafortuna che richiamano il mese di gennaio (con riferimento al periodo di nascita del pilota). Hamilton desiderava che ogni accessorio non fosse considerato un orpello ma un segno di storia, cultura e tradizione. Prima o poi riuscirà a stupire tutti anche in pista ma questo non dipende solo da lui.