Lo sfarzo di Hamilton, in conferenza a Barcellona con un orologio da oltre 1 milione di euro Il pilota inglese della Ferrari s'è presentato nella salta stampa del GP di F1 con al polso un cronografo prodotto in edizione limitata. Esistono due modelli, entrambi sono preziosissimi.

Durante la conferenza stampa che apre il week-end del Gran Premio di F1 a Barcellona non è passato inosservato l'orologio che Lewis Hamilton aveva al polso destro. Il valore di quell'accessorio è da capogiro anzitutto perché realizzato in edizione limitata (e tanto basta a spiegare già perché ha un prezzo faraonico) poi per la qualità dei materiali e del design utilizzato per le due versioni che si fregiano dell'ispirazione alla Ferrari. Per le poche/pochissime persone che hanno familiarità con cronografi extra-lusso di Richard Mille non è difficile intuire quanto sia elevato il costo di quel gioiello.

La versione in edizione limitata del RM 43-01: quanto vale

Si tratta del RM 43-01 realizzato con materiali all'avanguardia e meccanica ispirata al mondo delle corse e prodotto in numero massimo di 75 esemplari al mondo per modello, contestualmente alla nuova stagione di F1.

C'è quello in titanio grado 5 micropallinato e lucidato con parte centrale in Carbon TPT che parte da un prezzo di 1,3 milioni di dollari (poco meno di 1 milione e 200 mila euro). E ancora un altro interamente in Carbon TPT, noto per la sua leggerezza e resistenza, che arriva a 1,5 milioni di dollari (circa 1 milione e 400 mila euro). Quanto alle misure della cassa, eccole: 42,9 x 51,2 mm con uno spessore di 17,1 mm.

Impossibile non notare quel dettaglio sul braccio del campione del mondo britannico, sia per i gesti del pilota (che ha accompagnato le parole con la mimica delle mani) sia per il vezzo di tenerlo sempre in bella mostra. Questa esclusiva versione si rifa al design delle vetture più prestigiose della Ferrari, tra cui la SF90, la Daytona SP3 e la 488 Challenge Evo. Anche il marchio iconico del Cavallino sistemato in un angolo della cassa (a ore 7) è un omaggio all'hypercar 499P Le Mans.

La collezione extra-lusso di cronografi: ognuno gli ricorda un pezzo di carriera

Il Richard Mille 43-01 è solo uno degli orologi che Hamilton ha messo in fila in una collezione da straricco nella quale spiccano anche altri "segnatempo" di lusso della IWC (Casa svizzera), di marca Rolex oltre ad altri modelli della stessa azienda Richard Mille. È come se ogni cronografo sia stato messo apposta lì a testimonianza di particolari momenti della carriera. E quello inserito da poco tempo non è certo da meno.

Un Tag Heuer Formula 1 CAH 1113 scandì il debutto nel campionato del mondo di Formula Uno nel 2007. Il Rolex Daytona è simbolo di vittorie e resistenza. Nel novero ci sono anche 3 Pilot's Watch IWC che Hamilton indossò in conferenza nel 2022 per protesta contro alcune direttive della FIA che ne vietavano l’utilizzo in pista. Dello stesso marchio è IWC Black Lives Matter Big Pilot: la versione completamente nera fece capolio in un Gran Premio da record per l'inglese che in Austria (2020) conquistò il maggior numero di vittorie di tutti i tempi.