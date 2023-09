L’incredibile freddezza di Hamilton durante il Gp di Singapore: si gratta il naso a 220 km/h Lewis Hamilton riesce a stupire anche se non riesce a centrare il gradino più alto del podio. Al Gp di Formula 1 a Singapore il pilota della Mercedes dimostra tutta la sua abilità di guida grattandosi il naso a 220 km/h.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Gp di Formula 1 a Singapore è stato un tripudio di emozioni. Carlos Sainz si è portato a casa la corsa con una strategia da manuale lasciandosi alle spalle Lando Norris e Lewis Hamilton finito terzo con la sua Mercedes. Nel mezzo i problemi di surriscaldamento al motore della Ferrari di Leclerc che aveva anche iniziato bene la corsa con una partenza pazzesca piazzandosi subito secondo alle spalle dello spagnolo della Rossa. Ma non è tutto, all'ultimo giro Russell ha rovinato tutto schiantandosi nel muro in curva togliendo alla Mercedes la possibilità di lottare fino all'ultimo per una doppietta sul podio.

Insomma, una gara senza esclusioni di colpi terminata con tre vetture arrivate a tagliare il traguardo a pochissima distanza l'una dall'altra. Hamilton è stato protagonista indiscusso a Singapore su un tracciato che sembra calzargli a pennello anche se questa volta non ha potuto farci nulla contro lo strapotere di Sainz. Il pilota britannico è stato però protagonista anche di un episodio abbastanza curioso. Mentre era a caccia di Norris, le telecamere notano un movimento di Hamilton in corsa che dimostra tutta la sua abilità e freddezza nel guidare la monoposto.

A un certo dalla camera che mostra lo sterzo della Mercedes di Hamilton si nota la mano sinistra del pilota britannico che lentamente si avvicina al viso. Hamilton si alza la visiera e continua a correre all'inseguimento di Norris. Il contachilometri a fermo sui 220 ma in quel momento Hamilton aveva un bisogno impellente: grattarsi il naso. Lo fa in un pochissimi secondi giusto il tempo di alleviare quel fastidio e rimettersi a caccia del suo avversario.

Hamilton ha concluso al terzo posto a Singapore.

In settima marcia il campione di F1 riprende il volante proprio nel momento in cui si apprestava a fare una curva anche abbastanza stretta. Impressionante, a dir poco, il suo controllo della vettura che è rimasta stabile nonostante per un po' e ad altissima velocità, Hamilton stesse guidando con una mano. Al termine della corsa il pilota conquisterà comunque un terzo posto importantissimo proprio alle spalle dello stesso Norris e di Sainz che ha tagliato il traguardo per primo. Hamilton si trova ora al terzo posto con 180 punti in classifica generale alle spalle di Verstappen primo con 374 e Perez a 223 punti.