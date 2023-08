L’incredibile debutto di Liam Lawson in Formula 1: è suo l’unico sorpasso a Verstappen del 2023 Tra i grandi protagonisti della gara del GP d’Olanda della Formula 1 2023 c’è stato il debuttante Liam Lawson che a bordo della sua AlphaTauri si è tolto qualche piccola soddisfazione rifilando anche l’unico sorpasso dell’anno al dominatore incontrastato Max Verstappen.

A cura di Michele Mazzeo

Insieme al padrone di casa Max Verstappen, vincitore del GP d'Olanda che gli è valso il nono successo consecutivo che gli ha consentito di pareggiare il regord stabilito da Vettel nel 2013, tra i grandi protagonisti della gara sul circuito di Zandvoort del Mondiale di Formula 1 2023 c'è stato anche un altro pilota appartenente all'alveo della Red Bull, vale a dire il debuttante Liam Lawson che ha sostituito l'infortunato Daniel Ricciardo in AlphaTauri per il weekend olandese concludendo la caotica sua prima corsa in F1 (in cui è successo di tutto a causa degli improvvisi acquazzoni arrivati sul tracciato oranje) in tredicesima posizione e lo ha fatto togliendosi anche qualche soddisfazione.

Il 21enne neozelandese, dopo una buona partenza in cui ha sorpreso anche il più esperto compagno di squadra Yuki Tsunoda, nel corso dei 72 giri del GP d'Olanda si è anche trovato a duellare ruota a ruota con due big del Mondiale di Formula 1, cioè il driver della Ferrari Charles Leclerc e il dominatore incontrastato della stagione Max Verstappen, ed in entrambe le occasioni, seppur grazie a condizioni eccezionali, si è tolto lo sfizio addirittura di superarli. Lawson, poco dopo metà gara, si è infatti trovato difronte il monegasco del Cavallino scivolato a fondo gruppo a causa di irreparabili danni alla sua monoposto (indipendenti dal rocambolesco disguido avvenuto ai box in occasione del primo pit-stop) e si è tolto la piccola soddisfazione di sorpassarlo in pista poco prima che questo imboccasse la pit-lane per ritirare la vettura.

Il secondo acquazzone improvviso arrivato sul circuito di Zandvoort durante la gara (quello che in seguito ha portato all'incidente di Guanyu Zhou e ha costretto la Direzione di Gara a sventolare la bandiera rossa e sospendere momentaneamente la corsa) ha fatto sì che il giovane pilota Red Bull si ritrovasse nuovamente davanti il leader del Mondiale Max Verstappen che lo aveva doppiato diversi giri prima. Il neozelandese, all'arrivo delle prime gocce di pioggia, si era infatti fermato immediatamente ai box per montare le gomme intermedie, mentre l'olandese ha atteso qualche giro prima di effettuare il pit-stop.

Nel momento in cui il 25enne di Hasselt è rientrato in pista, Lawson si è trovato proprio negli scarichi della RB19 del campione del mondo in carica che, contrariamente alle sue, aveva ancora gomme fredde. Essendo doppiato il debuttante dell'AlphaTauri avrebbe potuto accodarsi al leader della gara e seguire le sue traiettorie, ma anche in questo caso ha voluto togliersi un'altra piccola soddisfazione: avendo più trazione in uscita di Curva 3 infatti il giovane rookie ha affiancato e poi superato il padrone di casa, di fatto sdoppiandosi momentaneamente fino a quando qualche centinaio di metri dopo gli sono state esposte le bandiere blu che lo avvertivano che Verstappen lo stava doppiando nuovamente.

Due sorpassi, quelli messi a segno da Liam Lawson nel corso del GP d'Olanda, che alla fine non hanno prodotto alcun risultato ma che gli hanno permesso di entrare in qualche modo nella storia di questo Mondiale di Formula 1 2023 al suo debutto assoluto in F1. Quello subito dal rookie neozelandese a Zandvoort è infatti il primo sorpasso subito in gara (partenze escluse) da Max Verstappen nel corso di questa stagione che lo vede come dominatore incontrastato. Nulla di più che un'altra piccola soddisfazione per il classe 2001 che però avrà ancora l'occasione di dimostrare il suo talento nel Circus dato che l'AlphaTauri ha annunciato che resterà al volante della AT04 nel prossimo GP di Monza e fino a quando Daniel Ricciardo (operato per la frattura al polso rimediata nell'incidente di cui è stato vittima nelle FP2 a Zandvoort) non potrà tornare a correre (non prima delle prossime due gare in calendario secondo le previsioni fatte dal responsabile dei piloti Red Bull Helmut Marko).