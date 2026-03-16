Juan Pablo Montoya invita la Formula 1 a cacciare Verstappen e Norris: “Negli sport americani si fa così”

Juan Pablo Montoya si scaglia contro Max Verstappen e Lando Norris per le loro dichiarazioni contro l'attuale Formula 1, figlia del nuovo regolamento che ha fatto diventare prioritaria la gestione dell'energia, con recupero e rilascio da dosare accuratamente nei vari punti del circuito, rispetto alla guida dei piloti. Correre in F1 oggi non significa più guidare costantemente al limite, ma giocare una partita a scacchi con la collaborazione decisiva del muretto. O anche giocare a ‘Mario Kart', dove si può accelerare a caso solo perché si è preso un funghetto.

Le dichiarazioni di Verstappen e Norris contro l'attuale Formula 1: "Una barzelletta", "Le auto peggiori"

Del famoso videogioco ha parlato Verstappen, che ha anche descritto il tutto come una "barzelletta" che "non ha nulla a che fare con le corse". E se qualcuno pensa che il quattro volte campione del mondo lo dice perché ora la sua Red Bull arranca, lui precisa che direbbe le stesse cose "anche se vincesse", visto che lo fa per il bene della Formula 1.

Lando Norris e Max Verstappen dopo il GP d’Australia, che li ha visti quinto e sesto

Dal canto suo, Norris – fresco campione del mondo che adesso è anche lui in grande difficoltà con la McLaren – ha affermato che non sarà più possibile giudicare chi sia il pilota più coraggioso della Formula 1, perché il nuovo regolamento ha creato vetture che richiedono uno stile di guida "che nessuno di noi ha mai desiderato praticare fin da bambino". Ancora più dura la frase secondo cui si è passati "dalle migliori auto di sempre alle peggiori" in una sola stagione.

Montoya chiede alla Formula 1 di dare una bella lezione ai due piloti

Parole che a Montoya, vincitore in carriera di 7 GP di Formula 1 e due 500 Miglia di Indianapolis, appaiono così irrispettose dello sport che dà fama e denaro a Verstappen e Norris, da chiedere al circus di metterli alla porta. Il 50enne colombiano ci va già duro: "A un certo punto la Formula 1 deve fare quello che fa il mondo dello sport negli Stati Uniti: per chi non rispetta questo sport, la porta è aperta. Possono andarsene o ricevere una multa, così imparano davvero a rispettare ciò che fanno. Questo è quello che farei io".

Juan Pablo Montoya oggi: l’ex pilota colombiano ha 50 anni

"È giusto che le persone abbiano un'opinione – aggiunge Montoya – Non dico che debbano per forza apprezzare la Formula 1, ma prenderla in giro e paragonarla a Mario Kart, questo non dovrebbe essere accettato dalla stessa Formula 1".