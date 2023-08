Leclerc si ferma ai box ma le gomme non sono pronte: la gaffe della Ferrari gli costa 13 secondi Pit-stop tragico per Leclerc in Olanda: il monegasco si ferma ai box ma i meccanici non hanno preparato le gomme, costringendolo a una pausa di 13 secondi.

A cura di Ada Cotugno

La grande pioggia caduta d'improvviso sul circuito di Zandvoort ha gettato il box Ferrari in pieno caos. Nel corso del Gran Premio d'Olanda la vettura di Charles Leclerc è stata protagonista di un'episodio surreale che ha condizionato il resto della sua gara.

A rovinare tutti i piani del Cavallino ci ha pensato un forte temporale che si è abbattuto d'improvviso sulla pista a metà del primo giro, costringendo tutti i piloti a cambiare strategia e rientrare ai box per cambiare le gomme. Una mossa giusta che è stata adottata anche da Leclerc: il monegasco, così come tanti dei suoi colleghi, ha optato per un pit-stop immediato, trovando però impreparati tutti i meccanici.

E mentre le altre monoposto hanno sfruttato l'occasione per montare gomme intermedie e ritornare in pista nel modo più adeguato, alla Ferrari sono serviti 13 secondi per effettuare l'operazione. Quando Leclerc ha deciso di ritornare ai box infatti nessuno si era preparato per cambiare le gomme.

Leggi anche Pazzesca gaffe nel box Yamaha in MotoGP: uno dei capi mostra un documento segreto in mondovisione

Le immagini mostrano chiaramente un ritardo nella preparazione: quando Leclerc è arrivato le gomme non erano ancora pronte, una mossa imperdonabile che lo ha costretto a perdere secondi preziosi e a rientrare in gara quando ormai era troppo tardi per recuperare terreno. Il monegasco è stato uno dei primi a rientrare, ma il vantaggio che avrebbe potuto accumulare è stato dissipato per una mossa scellerata.

Una figuraccia che ha fatto subito il giro del web, scatenando i commenti dei tifosi indignati dalla disattenzione di tutto il box che si è fatto trovare completamente impreparato. Ma, oltre al grande ritardo delle gomme, i meccanici non sono riusciti a sostituire l'ala anteriore della vettura che si era danneggiata pochi minuti dopo la partenza in seguito a uno scontro, costringendo così il pilota a guidare in condizioni proibitive.