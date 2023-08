Verstappen profeta anche in patria, vince il GP Olanda sotto la pioggia: Sainz 5°, disastro Leclerc Max Verstappen trionfa anche nel GP d’Olanda della Formula 1 2023 condizionata dall’arrivo improvviso della pioggia mettendo a segno la nona vittoria consecutiva che gli permette di eguagliare il record di Vettel. Disastrosa gara olandese per la Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen prosegue la sua marcia trionfale nel Mondiale di Formula 1 2023 vincendo anche la gara di casa del GP d'Olanda condizionata dall'arrivo della pioggia improvvisa in ben due occasioni (subito dopo la partenza e in occasione della sospensione con bandiera rossa arrivata a otto giri dal termine). L'olandese conquista la nona vittoria di fila in questo campionao eguagliando il record che apparteneva a Sebastian Vettel, il leader della classifica ha infatti preceduto alla bandiera a scacchi un Fernando Alonso apparso in grande forma (partiva quinto) che ha approfittato di diversi errori commessi dalla Red Bull e da Sergio Perez dopo l'ultimo pit-stop per montare le intermedie.

Il messicano, graziato dalla bandiera rossa che ha annullato il giro che lo aveva visto autore di un fuoripista che lo aveva fatto scivolare in sesta posizione, ha comunque perso il terzo posto nel finale in favore di Pierre Gasly a causa di una penalità di cinque secondi rimediata per aver superato il limite di velocità in pit-lane.

Disastroso GP d'Olanda invece per la Ferrari con Carlos Sainz, unico pilota di Maranello arrivato al traguardo, che ha chiuso in quinta posizione (riuscendo a tenere a bada un feroce Lewis Hamilton nel finale) dopo esser stato anche virtualmente sul podio. Calvario olandese invece per Charles Leclerc che prima ha visto vanificata la sua genialata di montare subito gomme intermedie dopo la partenza da un clamoroso errore del box e poi dai danni all'ala anteriore e al fondo della sua macchina provocati da un leggero contatto con Piastri. Problemi questi che lo hanno costretto al mesto ritiro poco dopo metà gara.