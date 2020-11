Vitantonio Liuzzi è tornato a casa, ma la battaglia contro il Covid-19 dell'ex pilota di Formula 1 per Red Bull, Toro Rosso, Force India e HRT è stata fin qui molto complicata. Il 40enne nato in Puglia ma ormai abruzzese d'adozione insieme alla moglie e alla figlioletta di tre anni Sole erano risultati positivi al coronavirus lo scorso 23 ottobre. I tre, che si trovavano a Milano per motivi di lavoro, hanno deciso di tornare in Abruzzo per stare vicino alla famiglia e una volta rientrati a Sambuceto si sono messi immediatamente in isolamento rispettando il protocollo sanitario.

I coniugi Liuzzi avevano entrambi febbre, tosse, mal di gola, perdita totale dell’olfatto e del gusto ma, mentre la moglie andava via via guarendo, le condizioni dell'ex pilota e attuale componente del Panel degli Stewart della Formula 1 si sono aggravate sempre di più (viso pallido, occhi cerchiati e grande fatica a respirare) tanto che è stato necessario il ricovero d'urgenza presso la clinica di Malattie Infettive dell'ospedale di Chieti.

Immediatamente gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale e gli è stato somministrano il Remdesivir con Tonio che reagisce bene alle cure. A raccontare l'odissea vissuta da Liuzzi e dalla sua famiglia è stata la stessa moglie, Francesca Caldarelli che, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Centro", ha poi aggiunto: "Se non fosse stato per il tempestivo intervento di medici e infermieri del reparto Infettivi, mio marito non ce l’avrebbe fatta. È arrivato in ospedale con l’ossigeno, respirava malissimo. Ora migliora, sto rivedendo la luce ma per noi, questo, è un viaggio all'inferno".

La stessa Francesca Caldarelli ha poi annunciato il lieto fine di questo viaggio all'inferno dell'ex pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi con un post sul proprio profilo Facebook: "Siamo in quarantena e siamo ancora positivi al Covid. Sono stati giorni di paura. Tonio è stato in ospedale -ha scritto infatti la moglie a corredo di una fotografia che ritraeva la famiglia Liuzzi di nuovo riunita -, ma ora dopo cinque giorni di preghiere è finalmente a casa con noi".