Lewis Hamilton svela cosa l'ha sorpreso di più della Ferrari finora: "Non ho mai visto nulla del genere" Alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2025 Lewis Hamilton rivive i suoi primi mesi da pilota Ferrari e svela la cosa che lo ha sorpreso di più dal suo arrivo nella scuderia di Maranello.

A cura di Michele Mazzeo

È passato soltanto un mese dalla sua prima volta in Ferrari, ma questo è bastato a Lewis Hamilton per calarsi a pieno nella nuova realtà e sentirsi già parte della grande famiglia di Maranello. Trenta giorni in cui le emozioni si sono susseguite senza sosta: dal primo bagno di folla a Maranello e a Fiorano per quei primi giri a bordo di una monoposto del Cavallino al doppio test di Barcellona in cui ha cercato il limite della SF-23 (superandolo e andando anche a sbattere contro le barriere) per poi provare la SF-24, fino alla due giorni che hanno di fatto inizio veramente inizio alla nuova stagione di Formula 1 con la presentazione collettiva delle livree a Londra e con il debutto, il giorno successivo, sulla nuova SF-25 nel filming day organizzato nella pista di casa per far fare, a lui e al compagno di squadra Charles Leclerc, il debutto con la vettura con cui poi correranno nel Mondiale 2025.

Trenta giorni che gli hanno permesso di metabolizzare il passaggio nel nuovo team dopo 12 anni passati in Mercedes e, soprattutto, cominciare a capire cosa vuol dire essere un pilota della Ferrari, una cosa che, come ammesso da lui stesso nell'intervista concessa alla CNN, comprendi soltanto nel momento in cui lo diventi davvero.

"Credo di aver sempre saputo che c'è passione all'interno del team, ma è solo quando sei effettivamente nel team che lo vedi. Puoi percepirlo dall'esterno. Ho visto i piloti della Ferrari anno dopo anno lasciarlo trasparire, ma essere effettivamente in tuta rossa è qualcosa di inimmaginabile" ha infatti detto il 40enne britannico all'emittente statunitense subito dopo aver provato la monoposto del 2025 a Fiorano. Non a caso questi quasi due mesi da pilota del Cavallino Rampante (ufficialmente lo è diventato il 1° gennaio anche se di fatto il suo lavoro a Maranello è iniziato il 20 gennaio) sono stati, come sottolineato da lui stesso, "i più emozionanti che abbia mai vissuto".

Nel corso dell'intervista rilasciata alla CNN il sette volte campione del mondo ha anche svelato la cosa che l'ha sorpreso di più della Ferrari adesso che ha avuto la possibilità di viverla da dentro. E la sua risposta, perché data da uno che bazzica la Formula 1 ai massimi livelli da 18 anni nonché il pilota più vincente di questo sport, è stata tutt'altro che banale: "Questo team ha una base di tifosi appassionati che si radunerà dietro di loro qualunque cosa accada, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. E anche all'interno del team, l'eccitazione e la passione che ci sono…non ho mai visto niente del genere. È qualcosa di abbastanza incredibile da vedere. Quando metti insieme tutto questo come un collettivo, è una potenza che non ha eguali" ha difatti risposto Lewis Hamilton apparso sinceramente stupito dalla travolgente passione e dal gigantesco entusiasmo che si respirano dentro e fuori la scuderia Ferrari.