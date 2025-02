video suggerito

Lewis Hamilton con un video emozionale giura già amore alla Ferrari: “Mi sento a casa” Lewis Hamilton con un video pubblicato sui suoi canali social ha mostrato tutta la sua gioia per i suoi inizi con la Ferrari. Immagini speciali e quattro parole: “Sentirsi come a casa”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Quattro parole sono bastate a Lewis Hamilton per accompagnare un video di una trentina di secondi. Un video nel quale si vedono le immagini più belle e significative di queste prime settimane da pilota Ferrari. L'inglese è carico a mille, è felice, motivato per la stagione che inizierà il prossimo 16 marzo, pronto per lottare per le vittorie e per il titolo, il grande sogno della Ferrari, di Hamilton e pure di Leclerc.

Il video emozionale di Hamilton

Le immagini sono belle, significative, la qualità è particolare, del video, non certo nuova. Si vede Hamilton lavorare con la squadra, con i tecnici di Maranello. Dà indicazioni, ma è anche seduto con il quadernetto in mano e le cuffie a prendere appunti. Successivamente si vede Lewis al box, accanto la vettura numero 44. Inquadrato è ancheil casco giallo, che è già diventato iconico.

Poi finalmente Hamilton in macchina, nel box, pronto a partire e poi lo si vede immortalato, con delle immagini quasi soffuse per non dare indizi agli altri, guidare sul circuito di Barcellona, al Montmelò. A corredo di ciò ha scritto: "Feeling right at home", che tradotto significa: "Sentirsi come a casa".

Il sogno di Lewis: l'ottavo titolo

Chissà cosa penseranno alla Mercedes, dove tutti i dipendenti hanno ricevuto un meraviglioso regalo dal pilota inglese, e Toto Wolff che ha già detto la sua sull'Hamilton in rosso. Ma intanto Lewis fa capire a tutti di essere felice ed entusiasta. La Ferrari era il suo sogno, e il sogno lo sta vivendo, già da giorni, e soprattutto se lo sta godendo. Ovvio che poi la pista farà la differenza. Ed è lì, da Melbourne fino ad Abu Dhabi, che Hamilton vorrà togliersi le più grandi soddisfazioni con la Ferrari, con la quale cercherà di realizzare il suo sogno più grande.