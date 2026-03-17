Lewis Hamilton si fa dare un “passaggio” da Toto Wolff sul jet privato dopo le ironie sulla Ferrari

Lewis Hamilton è stato celebrato anche dalla Mercedes dopo il podio del GP Cina, tra gesti e parole sono state assai affettuose le parole di Toto Wolff. Hamilton è tornato in Europa a bordo del jet privato del CEO Mercedes, con Bottas e Russell.

Lewis Hamilton è tornato. Lo aveva detto chiaramente prima del via del Mondiale di Formula 1. Ma alle parole dovevano seguire i fatti, che sono stati fatti sia a Melbourne che soprattutto a Shanghai, dove ha battuto due volte, prima nelle Qualifiche e poi in gara, il suo compagno di squadra, tra l'altro dopo un duello vero. Hamilton è salito sul podio per la prima volta da pilota della Ferrari ed è stato celebrato anche dalla Mercedes, cosa comprensibile considerando tanti fattori. Poi Lewis è tornato in Europa con il jet privato di Toto Wolff. Tutto fantastico ed altamente sportivo. Però c'è qualcosa se non stona ha un che di inopportuno, visto che c'è rivalità dentro e fuori la pista, dove la battaglia è anche politica.

Hamilton sul podio con la Ferrari in Cina

Dodici anni da pilota della Mercedes, ma prima ancora pilota della McLaren motorizzata Mercedes. Il passaggio alla Ferrari è stato rivoluzionario in tutto e per tutto. Un'annata terrificante, deludente che lo ha portato anche a rabbuiarsi. Adesso è cambiato tutto. Il terzo posto di Shanghai lo ha celebrato con un magico sorriso e una gioia contagiosa. Ai complimenti del suo team si sono aggiunti quelli della Mercedes, già felice per il primo successo in F1 di Antonelli e la doppietta con Russell secondo.

Toto Wolff: "Per un attimo ho pensato che avessimo tre Mercedes nelle prime posizioni"

La gioia di Toto Wolff nei complimenti a Hamilton a fine gara era davvero sincera. Le sue parole, già al giorno prima, dopo le Qualifiche (con Hamilton alle spalle di Kimi e Russell) erano state nettissime: "Per un attimo ho pensato che avessimo tre macchine nelle prime tre posizioni. Mi ci devo abituare! Uno è in rosso? È ancora un nostro pilota". Dello stesso tenore Peter Bonnington, ex ingegnere di Lewis e ora di Antonelli, che a caldo aveva detto: "La band si è riunita", e che il podio di Lewis ha reso più bella la vittoria di Kimi.

Il passaggio di Wolff a Hamilton per tornare a casa

L'affetto è intatto. Il legame tra Hamilton e il mondo Mercedes è sempre fortissimo. E questo è meraviglioso, è l'emblema della sportività. A rendere questo ancora più forte ciò è una foto che ha postato sui social Valtteri Bottas. L'ex pilota Mercedes ha pubblicato una immagine in cui lo si vede a bordo di un jet privato, di Toto Wolff, con Russell e Lewis Hamilton, che ha approfittato del passaggio o avrà forse anche sentito nostalgia di casa. A bordo anche la moglie di Toto, Susie Wolff, e la compagna di Russell. Insomma una vera e propria reunion.

La band è tornata a suonare. Ma c'è una nota stonata. Perché Hamilton oggi è un avversario, forse non è e non sarà mai il grande rivale. Ma l'obiettivo di Lewis e della Ferrari (dunque anche di Leclerc) è quello di mettere i bastoni tra le ruote, letteralmente, alla Mercedes.