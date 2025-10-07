Lewis Hamilton risponde a Fernando Alonso e lo stuzzica con un video: “18 anni di…”

Lewis Hamilton e Fernando Alonso non si sopportano da anni. Quest’anno non c’erano stati screzi, ma a Singapore lo spagnolo è stato durissimo con il pilota della Ferrari che ha risposto postando un video sui social nel quale lo sfotte.

Hamilton e Alonso, ci risiamo. Lewis e Fernando fanno cane e gatto dal 2007, anno in cui l'inglese fece l'esordio in Formula 1 e ruppe le uova nel paniere dello spagnolo, all'epoca due volte campione del mondo. Gli anni sono passati. I dissidi hanno raggiunto vette altissime, poi si è fatta quasi la pace, diciamo un'onesta cordialità. A Singapore si è ritornati indietro in modo impressionante. Alonso è durissimo con il pilota della Ferrari, che stavolta non è affatto british e risponde con una stories su Instagram.

Hamilton senza freni, Alonso è una furia

Cosa è successo a Singapore? Hamilton era sesto e nel finale di gara stava cercando di attaccare Kimi Antonelli, ma nel momento decisivo i freni lo abbandonano. Pare debba ritirarsi, ma Hamilton dopo aver lasciato passare Leclerc cerca di difendere almeno la settima posizione da un arrembante Alonso, che nel finale di gara si lamenta e tantissimo con parole durissime per il modo di guidare del sette volte campione del mondo.

Hamilton finisce sotto investigazione. Fernando in un team radio è tranchant: "Oh, ca***. Non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Voglio dire, non ci posso credere. Non ci posso credere. È sicuro guidare senza freni? Pensa che la pista sia sua? Stiamo controllando anche i limiti della pista e roba del genere. Dovrei essere arrivato settimo, non ottavo. Se sei solo in pista va bene, ma così non si può guidare".

Lewis penalizzato, Alonso lo scavalca

I commissari procedono. L'ordine di arrivo del Gran Premio di Singapore cambia. A Hamilton vengono inflitti cinque secondi di penalità, pochi, pochissimi che però bastano per cambiare l'ordine d'arrivo. Alonso sale settimo, Hamilton scende all'ottavo posto. Per lui solo quattro punti.

Hamilton sfotte Alonso con una stories

Una volta tornato in Europa Hamilton evidentemente ha riascoltato quelle parole di Alonso e ha deciso di rispondergli, senza nominarlo, ma facendolo con un video postato sui social e con un'unica frase che rappresenta più di un indizio. Lewis ha pubblicato un video tratto da una sitcome inglese ‘One Foot in the Grave‘, in italiano ‘Un piede nella tomba', in onda tra il 1990 e il 2000. Negli ultimi secondi del video si vede uno dei protagonisti dire: "I don't believe it", cioè "Non ci posso credere". A corredo del video ha scritto: "18 anni di…", ovvio il riferimento ai 18 anni di rivalità tondi con Fernando Alonso, che di sicuro prima o dopo risponderà.

Hamilton e Alonso nel 2007 si trovarono come compagni di squadra alla McLaren, che aveva grandi ambizioni e che perse per un soffio il titolo piloti. Lewis era un esordiente, Alonso era il campione 2005 e 2006. Finì che litigarono ben presto con una guerra vera che si è protratta per tanti anni e che in realtà non si è ancora conclusa, e che forse non si chiuderà mai.