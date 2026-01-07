Lewis Hamilton riprende il telefono dopo settimane di disconnessione: “È stata una sensazione incredibile”

Dopo settimane di silenzio e distanza dal mondo della Formula 1, Lewis Hamilton ha scelto di tornare a farsi sentire nel giorno del suo 41° compleanno. Lo ha fatto con un messaggio personale pubblicato su Instagram, che segna simbolicamente la fine di una pausa voluta e cercata dopo la stagione più complicata della sua carriera, la prima in Ferrari. Lo aveva annunciato dopo l'ultima gara di Abu Dhabi ("Butto via il telefono, non voglio parlare con nessuno"), e lo ha fatto davvero.

Il sette volte campione del mondo ha raccontato la necessità di disconnettersi, di rallentare e di allontanarsi dal rumore costante che accompagna la Formula 1 moderna. Una scelta maturata dopo un anno definito dallo stesso pilota "molto estenuante", chiuso senza podi e con la consapevolezza di aver bisogno di ritrovare equilibrio prima di guardare avanti. Adesso, ripreso il telefono dopo settimane di "totale disconnessione", torna con un messaggio che racconta quanto sia ancora convinto di aver preso la giusta decisione.

"Un altro ritorno. Sono incredibilmente grato per questa pausa. È stato tempo di disconnettersi, ricaricarsi e trovare un po' di pace interiore", ha infatti scritto Hamilton, spiegando quanto il tempo trascorso con famiglia e amici sia stato decisivo per recuperare energie mentali prima di affrontare una nuova fase della sua carriera.

Il passaggio più significativo arriva quando il britannico descrive la distanza dai social e dalla pressione costante come una liberazione: "In un mondo che si muove così velocemente, dove siamo costantemente trascinati in tante direzioni, staccando davvero ed è stata la sensazione più incredibile". Parole che fotografano lo stato d'animo di un campione che, per la prima volta, ha scelto di fermarsi davvero.

Nel suo messaggio il neo 41enne lega il compleanno anche a un momento di cambiamento personale, usando il riferimento allo zodiaco cinese come metafora di rinnovamento: "Il momento del cambiamento è adesso. Iniziare nuove routine, lasciare andare schemi indesiderati e lavorare sulla crescita". Un passaggio che parla tanto dell'uomo quanto del pilota, proiettato verso il futuro dopo un debutto in rosso ben lontano dalle aspettative.

Il pensiero finale è per i tifosi, ringraziati per il sostegno ricevuto anche nei mesi più difficili: "Il vostro supporto significa tutto per me, e io sono qui anche per voi. Non siete mai soli". Un messaggio che va oltre i risultati e chiude simbolicamente il periodo di isolamento. Hamilton ora guarda avanti. La pausa è finita, la disconnessione archiviata. Il 2026, con nuove regole e nuove ambizioni, è già iniziato.