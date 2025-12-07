Lewis Hamilton esausto: “Butto via il telefono. Non voglio parlare con nessuno”

Lewis Hamilton il Mondiale, almeno, lo ha chiuso bene. Partito sedicesimo è arrivato ottavo, certo è un brodino per uno come lui. Ma la gara è stata buona, buon ritmo e sorpassi a raffica, almeno si è divertito. Quel piazzamento gli ha permesso di chiudere al sesto posto nella classifica piloti. Dopo la gara, prima del rompete le righe definitivo, il pilota inglese ha parlato di quello che lo aspetta che sarà un inverno di solitudine. Si allenerà e si ritemprerà, stando anche in famiglia, senza toccare il telefono, che sarà staccato a oltranza.

"Voglio staccare la spina e non parlare con nessuno"

156 punti in stagione, nessun podio, nessuna prima fila in qualifica, nettamente battuto da Leclerc. Un'annata da dimenticare. Sarà così, soprattutto perché bisogna guardare al futuro, a quello che sarà e cioè a una rivoluzione totale che dare vita a una griglia tutta nuova, probabilmente con rapporti di forze molto differenti. Hamilton è lieto che arrivi la pausa, che non sarà infinita, perché a fine gennaio si correrà con i primi test: "Al momento, non vedo l'ora che arrivi la pausa. Voglio solo staccare la spina e non parlare con nessuno".

"Sarò scollegato. Questa volta il telefono lo butto via"

Comprensibile la sua voglia di scollegarsi dal mondo, come fece nel 2021 quando scomparve dai social per tanto tempo dopo la cocente delusione del titolo Mondiale perso in modo beffardo ad Abu Dhabi. Stavolta è diverso e diverso sarà anche il comportamento del sette volte campione del mondo che parlando dopo la gara ha svelato i suoi piani: "Non avrò il telefono con me. Nessuno riuscirà a contattarmi quest'inverno. Sarò completamente scollegato. Non ho mai adottato questa pratica. Ho sempre avuto il telefono con me, ma questa volta lo butto via".

Sesto nel Mondiale Piloti, non è il peggior risultato di sempre

La stagione si è chiusa con l'ottavo posto di Abu Dhabi, che un po' a sorpresa gli dà il sesto posto nel Campionato Piloti, davanti a Kimi Antonelli che era lanciatissimo e pareva pronto a effettuare il sorpasso negli Emirati. Nessun podio, sì, ma a livello di piazzamento finale non è la peggior annata in assoluto, come piazzamento: perché negli ultimi anni era stato sesto (nel 2022) e settimo addirittura (nel 2024, quando però vinse due GP, una differenza non da poco).