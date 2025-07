Lewis Hamilton reagisce a un meme sulla Ferrari: “Per un attimo mi sono spaventato”

Lewis Hamilton sta vivendo, fin qui, un'annata complicatissima. Non è mai salito sul podio con la Ferrari, così tante gare senza nemmeno un piazzamento tra i primi tre non le aveva mai vissute in 19 stagioni di Formula 1. Hamilton alterna errori, come quelli delle Qualifiche di Spa, a sorpassi straordinari e Gp di livello. In ogni caso è sempre al centro dell'attenzione. E stavolta ci è finito a causa di un meme, che lo ha stupito su ‘X' e che Lewis ha voluto commentare.

Hamilton e il meme della tifosa

Hamilton è perennemente con le luci della ribalta su di sé. Il primo podio con la Ferrari ancora non è arrivato. A Spa ha vissuto un venerdì disastroso e un sabato ancora peggiore. Nel GP del Belgio, però, si è riscattato mostrando di avere sempre grandi qualità. Questo però non toglie che nella testa del britannico covino tanti pensieri. Parte dei media lo critica, lo attacca anche in modo eccessivo. I suoi tifosi, invece, lo sostengono con forza e lo fanno anche sui social. Una tifosa accanita, tale Alina, ha postato un meme con una foto di Hamilton, con la tuta della Ferrari, usando la grafica che la F1 utilizza per le breaking. In basso è stato scritto: "Non ha fatto niente, voglio solo che lo guardi".

Hamilton, che conosce bene evidentemente la grafica per la breaking della Formula 1, nella sua bacheca o nelle sue ricerche sul social ha trovato quel meme e per un attimo ha sobbalzato e ha deciso di commentare quel meme: "Per un secondo mi ha fatto preoccupare". Di sicuro gioia immensa per quella utente. Con Hamilton che magari scherzando ha detto la verità.

Il Mondiale F1 2025 di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton in 13 Gp con la Ferrari non è mai salito sul podio. Nella sua carriera non gli era mai successo di non arrivare tra i primi tre per così tante gare dall'inizio del campionato: nessuna vittoria, nessuna pole, nessun podio e il sesto posto nella classifica Piloti, con 30 punti di distacco dal compagno di squadra Charles Leclerc, che è reduce dal terzo posto di Spa.