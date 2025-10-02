Lewis Hamilton: “Commoventi i messaggi per Roscoe. È stata l’esperienza più dura della mia vita”

L'avvicinamento al weekend del Gran Premio di Singapore non è stato certamente dei più semplici per Lewis Hamilton che nei giorni scorsi ha detto addio a Roscoe, il suo cane. "Ho dovuto prendere la decisione più dura della mia vita" ha detto dando l'annuncio che ha commosso tutto il mondo della F1 che voleva bene a quel meraviglioso bulldog, che trasmetteva affetto e simpatia. Messaggi a iosa per Roscoe, Lewis ha apprezzato e nel giovedì pre-gara ha rimarcato il grande affetto ricevuto.

"Commovente ricevere così tanti messaggi"

Tra le tante domande ricevute nell'incontro con i media ce n'è stata anche una su Roscoe e sull'affetto ricevuto. Valanghe di messaggi, dal mondo della F1 e da semplici utenti che sui social gli hanno voluto mostrare la loro vicinanza: "Ho ricevuto molti messaggi, è stato davvero emozionante vedere quante persone Roscoe sia riuscito a raggiungere in tutto il mondo, ed è stato davvero commovente riceverli".

Il sette volte campione del mondo ha continuato il discorso aggiungendo: "Non sono riuscito a rispondere a tutti, ma è stata la cosa più importante della mia vita, è stata un'esperienza molto difficile. So che molte persone in tutto il mondo ci sono passate e sanno cosa significa avere un animale domestico che ti dà così tanto amore, è un'esperienza incredibile".

Hamilton pronto alla battaglia nel GP Singapore

Roscoe resterà per sempre nel cuore di Hamilton che però adesso proverà a vivere, finalmente, un weekend da protagonista: "Non vedo l'ora di tornare in macchina e fare ciò che amo fare qui", anche se sa che non sarà facile lottare con le McLaren e con Verstappen: "La macchina sembrava davvero buona. In Azerbaigian era già buona, ma non siamo riusciti a essere perfetti in tutto il weekend. Abbiamo capito il perché e penso che avremo un approccio migliore. Non ho avuto tutto il tempo che volevo, ma so che la squadra ha lavorato duramente in fabbrica".